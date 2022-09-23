CFWIJ: Mehsa Emini’nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci Nilufar Hamidi tutuklandı

İran’da ‘ahlak polisi’nin gözaltısı sırasında hayatını kaybeden Mehsa Emini’nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci Nilufar Hamidi’nin tutuklandığı bildirildi.
Mehsa Emini’nin ölümü, ülkenin tamamına yayılan protestoların başlamasına neden olmuştu. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Emini’nin hastaneye kaldırıldığını duyuran gazeteci Hamidi’nin tutuklandığını duyurdu.
Hamidi’nin bu hafta tutuklanan ikinci gazeteci olduğunu belirten CFWIJ, gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.