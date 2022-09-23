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Yaramazlara biraz batar!

CFWIJ: Mehsa Emini’nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci Nilufar Hamidi tutuklandı


İran’da ‘ahlak polisi’nin gözaltısı sırasında hayatını kaybeden Mehsa Emini’nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci Nilufar Hamidi’nin tutuklandığı bildirildi.

Fotoğraf: CFWIJ

Mehsa Emini’nin ölümü, ülkenin tamamına yayılan protestoların başlamasına neden olmuştu. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Emini’nin hastaneye kaldırıldığını duyuran gazeteci Hamidi’nin tutuklandığını duyurdu.


Hamidi’nin bu hafta tutuklanan ikinci gazeteci olduğunu belirten CFWIJ, gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

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