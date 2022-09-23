Gelecek Partisi’nden Demirtaş’a ‘İçiniz soğumadı mı?’ yanıtı: İlgili dava resen açılmıştır

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu‘na “Daha ne kadar cezalandırılmamı istiyorsunuz, içiniz soğumadı mı halen?” Gelecek Partisi’nden yanıt geldi: “İlgili dava dosyası Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde kamu görevlisi olması hasebiyle savcılık tarafından resen açılmıştır.”

Fotoğraf: Reuters

Demirtaş, Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında şunları demişti:

“Şu ana kadar hakkımda 47 dava açıldı, 144 soruşturma yürütüldü. 6 yıldır haksız yere tutukluyum. AİHM’in hakkımda verdiği karara göre de siyasi tutukluyum. Toplam 9 yıl ceza aldım, bununla birlikte 38 ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin yıldan fazla hapis cezasıyla yargılanmam da sürüyor. Sayın Davutoğlu’na burada yüz yüze gelirsek sormak isterim, yüreğiniz soğumadı mı bunlara rağmen? Daha ne kadar cezalandırılmamı istiyorsunuz, içiniz soğumadı mı halen? Tam olarak amacınız ne?”

Yanıt gecikmedi

Demirtaş’ın sorusuna yanıt geldi. Gelecek Partisi’nden Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı imzasıyla konuya ilişkin paylaşılan açıklama şöyle:

“İlgili dava dosyası Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde kamu görevlisi olması hasebiyle savcılık tarafından resen açılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu konu hakkında şikayetçi olmadığı gibi davaya katılım ve takip talebinde de bulunmamıştır. Avukatlarımız da davaya katılım talebinde bulunmadıkları gibi duruşmalara iştirak etmemişlerdir. Hukuki durum bu olmasına rağmen Selahattin Demirtaş’ın avukatlarının bu hususu göz ardı ederek kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi hukuki siyasi bir pozisyona sürüklemeye çalışması da tarafımızca doğru bulunmamaktadır. Ayrıca milletimiz bilmelidir ki Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla şahsi tüm davalarından daha önce vazgeçmiştir.”