Demirtaş’tan Davutoğlu’na: Yüreğiniz soğumadı mı, ne kadar ceza istiyorsunuz?

CANAN COŞKUN

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında, “Yüreğiniz soğumadı mı bunlara rağmen? Tam olarak amacınız ne, ne kadar ceza almamı istiyorsunuz” dedi.

Fotoğraf: Diken

Dönemin başbakanı olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, 27 Ekim 2015’te A Haber ve ATV ortak yayınına katılmış, burada “Fırat’ın batısına PYD geçmeyecek. Geçtiği anda vururuz dedik, iki kere de vurduk. Türkiye’ye rağmen Suriye’de bir şey yapmak mümkün değil” demişti.

Demirtaş da Davutoğlu’na “Geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın” sözleriyle karşılık vermişti.

Demirtaş sözlerini 3 Kasım 2015’te Alanya Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Mehmet Gökçe isimli kişi şikâyet etmişti. Küçükçekmece başsavcılığı da Demirtaş hakkında ‘kamu görevlisine karşı alenen hakaret’ suçlamasıyla iddianame düzenlemişti. Demirtaş’ın iki yıl dört aya kadar hapsi isteniyor.

Davanın duruşması bugün Küçükçekmece 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘Yüreğiniz soğumadı mı’

Demirtaş, konuşmasına İran’da saçının teli göründüğü için ahlak polisinin gözaltısı sırasında öldürülen Mehsa Emini’yi anarak başladı. Diyarbakır’ın görevden alınan belediye başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’yla destek için saçlarını kazıttıklarını söyledi.

Davutoğlu’na “47 dava açıldı, 144 soruşturma açıldı, altı yıldır tutukluyum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre siyasi tutukluyum. Dokuz yıl hapis cezası aldım, 38 ağır 10 bin yıla yakın ceza istemiyle yargılanıyorum. Yüreğiniz soğumadı mı bunlara rağmen” diye soran Demirtaş’ın mahkemedeki beyanı şöyle:

“Davutoğlu bugün muhalefet partisi lideri. Burada olmasını isterdim. Kendisinin neyimden şikâyetçi olduğunu dinlemek isterdim.

Kendisini bir sonraki duruşmaya bekliyorum. İktidara gelirlerse ifade özgürlüğünü nasıl koruyacaklarına dair bir çok beyanı var. Davutoğlu, başbakanlık yaptığı dönemde açılan davalarla ilgili şikâyetini geri çekti, şikâyetini çekmediği tek kişi benim. Mersin’de de ceza aldım kendisinin şikâyetiyle ilgili. Kendisi yine şikâyetçi. Şaşkınlıkla karşılıyorum.

Hakkımda 47 dava açıldı, 144 soruşturma açıldı, altı yıldır tutukluyum, AİHM’e göre siyasi tutukluyum. Dokuz yıl hapis cezası aldım, 38 ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin yıla yakın ceza istemiyle yargılanıyorum. Yüreğiniz soğumadı mı bunlara rağmen? Tam olarak amacınız ne, ne kadar ceza almamı istiyorsunuz?

Siz başbakanken icraatlarınıza dair hakkınızda bir tek fezleke ve soruşturma yokken ben muhalefet olarak sizi denetlediğim için bu kadar yıldır yargılanıyorum. Acaba siz başbakan olarak hiç mi hata yapmadınız? Bütün hatayı biz mi yaptık? Bir sonraki duruşmaya Küçükçekmece’ye gelerek kendisine bunları sormak istiyorum.”

Demirtaş’ın avukatı: ‘Size mi inanalım, belgeye mi’

Davutoğlu, 3 Kasım 2021’de o dönem Fox TV’de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya’ya “Sayın Demirtaş’la ilgili davaları ‘Temiz bir sayfa açıyorum, hiç kimseyle şahsi davam yok’ diyerek Gelecek Partisi’ni kurduktan sonra kapatıyorum” demişti.

Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman da 5 Kasım 2021’de Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı: “Ahmet Davutoğlu, tüm davalardan vazgeçtiğini söylüyor. Oysa Sayın Demirtaş’a ‘Başbakana hakaret’ten açılan davada müdahil olmakla yetinmemiş ‘üst sınırdan’ ceza verilmesini talep etmiş! Sayın Davutoğlu, söylediklerinize mi inanalım yoksa mahkemeye gönderdiğiniz belgeye mi?”