Akşam Postası / 22 Kasım 2022

Emekli, öğrenci ve asgari ücretli için İstanbul’un merkezinde ev tutmak hayal

Emekli, öğrenci ve asgari ücretli için artık İstanbul’un merkezi bölgelerinde ev kiralayabilmek giderek zorlaşıyor. Tapusor.com’un hazırladığı rapora göre, bu üç grup kentte ancak Arnavutköy ve Çatalca’da ev kiralayabiliyor.

Otomobil piyasasına ’matrah freni’: Renault CEO’su ‘pek hoş’ bulmadı

Renault Group’un Türkiye CEO’su Hakan Doğu, otomobilde matrah düzenlemesinin sektörde alım satımları tamamen durdurduğunu, 1 Aralık’ın beklenmesinin ‘pek hoş’ olmadığını söyledi.

Bloomberg anketi: Piyasa faizin tek haneye inmesini bekliyor

Bloomberg’un faiz anketine katılan kurumların hepsi indirim bekliyor. Kurumların genel beklentisiyse faizin yüzde 9’a inmesi yönünde.

‘Manidar’ tarihi Diken duyurmuştu: Kılıçdaroğlu kalkınma planını açıklayacak

ABD ve Britanya’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘kalkınma planı’nı açıklayacağını duyurdu.

‘Erdoğan’ın dostlarından’ bir 5 milyar dolar daha geliyor

Suudi Arabistan, Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatırmak için Türkiye ile yürütülen müzakerelerin son aşamasında olduklarını açıkladı.

Bankacılıkta işleyiş bozuldu: Krediyi mevduat yapan kazanıyor

Rekor kıran enflasyona rağmen düşürülen politika faizi ile birlikte birbiri ardına açıklanan ‘makroihtiyati’ tedbirler, bankacılık sisteminde işleyişi bozdu.

HDP’li Buldan: AKP-MHP ittifakı seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlattı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Suriye ve Irak’a düzenlenen hava harekatı üzerinden muhalefeti eleştirdi ve “Kaybedeceğini gören AKP-MHP ittifakı, siyasi ömrünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikaları ile başlatmış durumdadır” dedi.

Erdoğan: Güvenlik çizgisini olması gereken yere çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırının bir kısmında güvenlik çizgisini olması gereken yere çektiğini ama saldırıların devam ettiği yerlerde bu çizgiyi olması gereken yere çekmesine kimsenin mani olamayacağını söyledi.

Erdoğan portresini kaldıran vali, Yeni Şafak muhabiri ayar verince savunmaya geçti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, makam odasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kaldırdı. Çiftçi, AKP’ye yakın Yeni Şafak gazetesinin muhabiri tarafından hedef alınanca “Muhterem cumhurbaşkanımızın resmi misafir köşemizde yer alıyor” diyerek kendini savundu.

ABD’den aldığı ödül eleştirilince Akar ağzını bozdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini ABD’li kara kuvvetleri komutanından ödül aldığı için eleştiren İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ı sert ifadelerle hedef aldı: “Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oyu.”

Esad’a yakın kaynak: Ankara, operasyonu Şam’la koordineli yürütüyor

Şam yönetimine yakın bir kaynağa dayandırılan bilgilere göre, TSK’nın Suriye ve Irak’ta hava harekatı Beşar Esad yönetimiyle koordineli yürütülüyor.