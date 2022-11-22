Erdoğan portresini kaldıran vali, Yeni Şafak muhabiri ayar verince savunmaya geçti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, makam odasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kaldırdı. Çiftçi, AKP’ye yakın Yeni Şafak gazetesinin muhabiri tarafından hedef alınanca “Muhterem cumhurbaşkanımızın resmi misafir köşemizde yer alıyor” diyerek kendini savundu.

Çorum Valisi Musfata Çiftçi, makam odasından Erdoğan’ı kaldırdı. (Çorum Valiliği)

Çiftçi’nin makam odasında artık sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı yer alacak.

Çorum Valiliği’nden gönderildiği öne sürülen e-postada valinin yeni makam fotoğrafının kullanılması istendi. Gönderilen yeni makam fotoğrafında Erdoğan’ın portresi yer almadı. Valinin arkasına astığı fotoğrafta sadece Atatürk’ün portresi vardı.

Muhabir ayar verdi, vali geri adım attı

Yeni Şafak muhabiri, Erdoğan’ın yer almadığı makam fotoğrafını paylaşarak, “Bu fotoğrafta bir şey eksik” notuyla vali Çiftçi’yi hedef aldı.

Çiftçi verdiği yanıtta, “Muhterem cumhurbaşkanımızın resmi misafir köşemizde yer alıyor” diyerek Erdoğan’lı fotoğrafı paylaştı.

Çiftçi, çıkan haberlerin ardından sosyal medyadan Erdoğan’lı fotoğraflar paylaşarak, “Muhterem Cumhurbaşkanımızın resminin valilik makam odasından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan haberler üzerine yayınlıyorum. Buyrun…” diye yazdı.