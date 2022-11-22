‘Manidar’ tarihi Diken duyurmuştu: Kılıçdaroğlu kalkınma planını açıklayacak

ABD ve Britanya’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘kalkınma planı’nı açıklayacağını duyurdu.

Diken, 11 Kasım’daki ‘Kılıçdaroğlu’nun ‘kalkınma planı’ hazır: Açıklama için seçtiği tarih manidar’ başlıklı haberinde Kılıçdaroğlu’nun, açıklama için Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) gittiği ve içeri alınmadığı tarihi seçtiğini okuyucusuyla paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, yeni kalkınma planı için TÜİK’i ‘bastığı’ tarihi seçti. (CHP)

CHP genel başkanı, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Taksim’deki saldırıya değinen Kılıçdaroğlu, sınır güvenliğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı yurt dışı ziyaretlerinde hükümet ve yanlısı medya tarafından hedef alındığını kaydederek, buradan edindiği izlenimler çerçevesinde yeni bir vizyon belgesi hazırlığında olduğunu söyledi.

‘3 Aralık’ı bekleyin’

3 Aralık’a işaret eden Kılıçdaroğlu, geçen yıl yine bu tarihte TÜİK’in kapısına dayanmış, içeri alınmaması uzun süre tartışılmıştı. CHP lideri daha sonra eleştiri konusu olan birçok devlet kurumunu ‘basmıştı.’

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “ABD’ye, İngiltere’ye gittim. Havuz medyası fırsatlar aradılar nasıl karalarız diye. Uğraştılar, didindiler bir kara propaganda mekanizmasi oluşturdular. Onlar ne yapabiliriz, nasıl gölgeleyebiliriz anlayışı içindeydiler. Bizim partililer de merak etti genel başkanımız niye gitti diye. Onların yaptığı korkudan, bizim yaptığımız meraktandı.”

3 Aralık’a kadar sabredin. Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız. Sonsuza kadar bu krizleri bitirmemiz lazım. O nedenle gittim. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze parada hazır. Türkiye’yi bu beladan kurtaracağız. Asla unutmayın geliyor gelmekte olan.”