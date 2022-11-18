Kılıçdaroğlu’nun ‘kalkınma planı’ hazır: Açıklama için seçtiği tarih manidar

ALTAN SANCAR

ABD ve Britanya’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinin ardından partisinin ‘kalkınma planını’ açıklayacak. Açıklamanın aralık başında İstanbul’da olması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Ekimde ABD’ye ve kasım başlarında da Britanya’ya giden Kılıçdaroğlu’nun 23-26 Kasım tarihleri arasında da Almanya’da olması bekleniyor.

Ziyaretlerinde bilim, teknoloji ve ekonomi alanında temaslarda bulunan CHP lideri temasları için “Kasım sonunu bekleyin” demişti.

Kurmaylarıyla düzenlediği ziyaretlerle birlikte çalışmalar yürüten Kılıçdaroğlu’nun bir ‘kalkınma planı’ hazırladığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun kalkınma planında bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alması bekleniyor. Büyük oranda tamamlanan ve son düzenlemeleri yapılan çalışmaya, planlarda bir değişiklik olmaması halinde Almanya ziyareti ardından son şekli verilecek.

Tamamlanacak çalışma aralık ayının ilk haftasında İstanbul’da kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklamanın tarihi olarak 3 Aralık öne çıkıyor. Bu tarihin öne çıkma nedeni olarak geçen yıl 3 Aralık’ta Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’in kapısına gitmesi gösteriliyor.

Kılıçdaroğlu geçen yıl TÜİK’ten randevu talep etmiş ama yanıt alamamıştı. Bunun üzerine TÜİK’in kapısına gitmiş ve içeri alınmamıştı. Kılıçdaroğlu buradaki açıklamasında, “TÜİK rakamları küçültüyor, doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura, işçiye, emekliye daha az vereceğim. Kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim demek. Ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum. Buraya gelişimin nedeni o” demişti.

Ayrıca son olarak Prof. Dr. Bengi Başer’in katıldığı partiye, bir bilim insanının daha katılması bekleniyor. Bu ismin de önümüzdeki günlerde parti rozetini takacağı belirtiliyor.