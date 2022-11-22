Babacan’dan Bahçeli’ye ‘Sisi’ tepkisi: Tutarlı hiçbir hareketleri yok

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine yönelik açıklamasıyla ilgili “Krizlerin ortağı, ‘Dostum Sisi yetmez, Kardeşim Esad da olsun’ önerisinde bulunmuş. Aylar önce söylediğim gibi tutarlı hiçbir hareketleri yok. Kavgacı politikaların uğrattığı zararın cevabını vermeden neye göre barış sıralaması yapıyorsunuz” dedi.

Fotoğraf: DEVA Partisi

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

İkili iki gün önce, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.

Bugünkü grup toplantısında konuşan Bahçeli, Erdoğan’ın Sisi’yle kurduğu temasın doğru bir temas olduğunu söyleyerek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’la da görüşülmesi gerektiğini savundu.

‘Türkiye’nin dış politikası tek bir kişinin keyfine endekslendi‘

Babacan, bugün Twitter’dan 11 Haziran 2022’deki konuşmasınnın bir bölümünü paylaşarak Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.

Babacan, videoyu şu notla paylaştı: “Krizlerin ortağı, ‘Dostum Sisi yetmez, Kardeşim Esad da olsun’ önerisinde bulunmuş. Aylar önce söylediğim gibi tutarlı hiçbir hareketleri yok. Kavgacı politikaların uğrattığı zararın cevabını vermeden neye göre barış sıralaması yapıyorsunuz.”

Babacan, paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP iktidarının dış politikasını şu sözlerle eleştiriyor:

“Kafalarına göre bir öyle bir böyle konuşuyorlar. Bir gün NATO’ya bakıyorlar, bir gün Şangay Beşlisi diyorlar. Bir gün Birleşik Arap Emirlikleri’ni 15 Temmuz’un hain darbe teşebbüssünün finansörü olmakla suçluyorlar. Ertesi gün gidip Birleşik Arap Emirlikleri’yle sarmaş dolaş oluyorlar. Suudi Arabistan’a ‘Sana cinayet dosyasını teslim edeyim de delilleri mi yok edeceksin’ diyor; ertesine mahkemeye, ‘Dava dosyasının tamamını alın siz bakın bundan sonra’ diyor. Hiçbir tutarlılık yok. Mısır’a diyor ki ‘Ben onların masasına oturmam’ diyor. Şimdi de masasına tekrar oturabilmek için kırk türlü işler yapmaya çalışıyor. İsrail’e 13 yıl boyunca ‘Terör devleti’ dedi, ‘Terör devleti.’ Sonra döndü dedi ki; ‘Filistin davasını savunmanın yolu İsrail’le iyi ilişkilerden geçiyor’ dedi. Cumhurbaşkanını devlet töreniyle burada karşıladı. Demek ki 13 yıldır Filistin davasına en büyük zararı sen verdin. Türkiye’nin dış politikası tek bir kişinin keyfine endekslendi. Canı nasıl istiyorsa öyle. ‘Biraz’ diyor ‘Bugün Yunanistan’a kafa tutayım’ diyor. ‘Dostum Yunanistan’ diye sarılır, şaşırmayın. Beşar Esad’a demediğini bırakmaz, yarın döner ‘Kardeşim Esad’ der, hepsini yapar. Hiçbir tutarlılık yok ama biz bütün bu tutarsızlıkları bütün bu zikzaklarını yüzlerine vuracağız.”