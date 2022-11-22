Emekli, öğrenci ve asgari ücretli için İstanbul’un merkezinde ev tutmak hayal oldu

Emekli, öğrenci ve asgari ücretli için artık İstanbul’un merkezi bölgelerinde ev kiralayabilmek giderek zorlaşıyor. Tapusor.com’un hazırladığı rapora göre, bu üç grup kentte ancak Arnavutköy ve Çatalca’da ev kiralayabiliyor.

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Söz konusu grupların tüm gelirlerini kiraya harcamaları baz alınarak hazırlanan rapor, İstanbul’un 39 ilçesinde gayrimenkul pazarına arz edilen 500 binden fazla emsal üzerinden hazırlandı. İncelemelere göre emekli, asgari ücretli ve öğrencilerin İstanbul’da kiralık daire bulma ihtimalinin en yüksek olduğu ilçeler Arnavutköy ve Çatalca oldu.

Nasıl Bir Ekonomi’den Leyla İlhan’ın haberine göre en düşük emekli aylığı üzerinden İstanbul’da ilçe bazlı yapılan incelemede, emeklilerin Beşiktaş’ta kiralık ev bulma oranı yüzde 3 olarak hesaplandı. Bu oran Kadıköy, Bakırköy, Adalar ilçelerinde yüzde 4, Sarıyer’de yüzde 5 ve Şişli’de yüzde 6 seviyesinde. Emeklilerin bütçesine en uygun ilçeler ise yüzde 55’le Arnavutköy, yüzde 54’le Çatalca, yüzde 53’le Silivri’de ve yüzde 47 ile Sultanbeyli oldu.

‘Kentte üç evden ikisi asgari ücretin üstünde’

Gayrimenkul pazarı asgari ücret üzerinden analiz edildiğinde ise İstanbul’da beyan edilen kiralık daire arzlarının yüzde 33’ü asgari ücretin altında olduğu tespit edildi. Bir asgari ücretlinin maaşının tamamını kira giderine ayırması halinde Beşiktaş’ta kiralık ev bulma oranı yüzde 9, Sarıyer’de yüzde 12, Kadıköy ve Bakırköy’de ise yüzde 15 oranında. Bu oran Çatalca’da yüzde 89, Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde yüzde 87’ye kadar yükseliyor. İstanbul genelinde ev bulma oranları zorlaşırken, Beşiktaş’ın Dikilitaş mahallesinde asgari ücretin altında binde 21 gayrimenkul arzı bulunurken, bu rakam Türkali mahallesinde binde 17, Gayrettepe’de binde 8, Mecidiye ve Muradiye mahallelerinde binde 4’e düştü.

Öğrenciler açısından durum daha ciddi

Verilere göre İstanbul’da yaşayan öğrenciler için barınma sorunu çok daha ciddi bir biçimde kendisini gösteriyor. Yurt bulamayarak arkadaşlarıyla birlikte ev kiralamak isteyen üç öğrenci aldıkları KYK burslarının tamamını kira gideri olarak harcadığı takdirde İstanbul genelinde bütçelerine uygun kiralık daire bulma oranı sadece yüzde 6 olarak hesaplanıyor. Bu oran Çatalca’da yüzde 40, Arnavutköy’de yüzde 36, Sultanbeyli’nde yüzde 32’ye çıkarken Beşiktaş, Bakırköy ve Sarıyer’de yüzde 2’ye düşüyor. Kadıköy, Beylikdüzü, Başakşehir’de yüzde 3’e, Şişli’de yüzde 4’e ve Zeytinburnu-Beyoğlu’nda yüzde 6’ya geriliyor.