Kupanın favorilerinden Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan’a yenildi

Dünya Kupası’nın favorilerinden Arjantin, Suudi Arabistan’la oynadığı maçta 2-1 yenildi.
C Grubu’nda bugün Arjantin’le Suudi Arabistan saat 13:00’te karşı karşıya geldi.
Messi’nin 10’uncu dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Arjantin, maçın kalanını Salih El Şehri’nin 48’inci, Salim ed-Devseri’nin 53’üncü dakikadaki golleriyle 2-1 geride tamamladı.
Suudi Arabistan bu galibiyetle gruptaki ilk maçı kazanan taraf olurken, kupanın favorileri arasında gösterilen yıldız oyuncu Lionel Messi’li Arjantin zora düştü.