Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün dört maçla devam edecek.

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Dünya Kupası’nda dün, İngiltere-İran, Senegal-Hollanda ve ABD-Galler maçları oynandı.

İngiltere İran’ı 6-2 ve Hollanda Senegal’i 2-0 yendi. ABD ve Galler’se 1-1 berabere kaldı. İngiltere-İran maçında İranlıların ülkelerinde devam eden protestoya destek vermesi; ABD-Galler maçında da ABD’nin golünü Liberya Devlet Başkanı George Weah’ın oğlu Timothy Weah’in gol atması damga vurdu.

Dünya Kupası bugün, dört maçla devam edecek.

Bugün oynanacak maçlar şu şekilde: