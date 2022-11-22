Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunan derneği ‘ciddiyete’ davet etti

Cem Yılmaz, Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği’nin Erşan Kuneri dizisinde ‘alkol ve sigarayı özendirdiği’ gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada derneği ‘ciddiyete’ davet etti.

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinden

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisinde ‘alkol ve sigarayı özendirdiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla derneği ‘ciddiyete davet ederek’ şu ifadeleri kullandı:

“Bin dert var ama ben yine görevimi (!) yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş! İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum! Ama sen bilirsin.”