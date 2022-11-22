Japon bankası: Türkiye’de kur krizi riski yüksek

Japonya bankası Nomura, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yedi gelişmekte olan ekonomide kur krizi riskinin yüksek olduğunu açıkladı.

Bankanın uyarı sisteminde sekiz gösterge temel alınıyor. (Reuters)

Nomura, Türkiye, Mısır, Romanya, Sri Lanka, Çekya, Pakistan ve Macaristan’da kur krizi riski olduğunu belirtti.

Nomura, ‘Damocles’ isimli risk uyarı sistemindeki 32 ülkeden 22’sinin maruz kaldığı risklerin mayıstan beri arttığını bildirdi.

‘Felaket habercisi’

Risk hesaplama modelindeki 32 ülkenin toplam risk puanı, mayıstaki 1,744 seviyesinden 2,234’e yükseldi.

Nomura ekonomistleri bu toplam puanı gelişmekte olan ülkeler için ‘felaket habercisi’ olarak nitelendirdi.

Bankanın raporunda “Bu, Haziran 1999’dan beri görülen en yüksek toplam puan olduğu gibi, Asya krizinin en ağır hissedildiği dönemde gördüğü 2,692 zirvesinden de uzak değil” dendi.

61 farklı kriz ele alındı

‘Damocles’ isimli risk uyarı sisteminde ülkelerin döviz rezervleri, döviz kuru, mali görünümleri ve faiz oranlarına dair sekiz gösterge temel alınıyor.

Nomura 1996 yılından bu yana gelişmekte olan ülkelerdeki 61 farklı kur krizinin verilerini baz alarak, 100’ün üzerinde puan alan ülkelerde 12 ay içinde kur krizi yaşanmasına yüzde 64 ihtimal veriyor.

Türkiye ile Sri Lanka’nın puanı 138 olarak açıklanırken, en yüksek puan 165’le Mısır’ın oldu. Mısır’ın para birimi bu sene iki kere sert değer kaybetmiş, hükümet Uluslararası Para Fonu (IMF) programına başvurmuştu.

Nomura’nın G7 ülkelerine yönelik risk hesabında da Japonya dışında her biri 100 eşiğinin üzerinde puan alırken en yüksek puanlar, ABD ile İngiltere’nin oldu.