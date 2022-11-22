ABD’den aldığı ödül eleştirilince Akar ağzını bozdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini ABD’li kara kuvvetleri komutanından ödül aldığı için eleştiren İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ı sert ifadelerle hedef aldı: “Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oyu.”

Hulusi Akar, bütçe görüşmelerinde ağzını bozdu. (AA)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Milli Savunma Bakanlığı’nın 2023 bütçesi görüşmelerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Çıray’ın, Akar’ın ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno’nun elinden ‘Liyakat Lejyonu nişanı’ almasını eleştirmesiyle ortam gerildi.

Çıray’la Akar arasında geçen tartışma zaman zaman küfürleşmelere kadar gitti.

Tartışma şöyle;

Çıray: Sayın Akar, siz benim saygı duyduğum komutan ve bakanlardan birisiniz, bunu biliyorsunuz ama 2003’ün 4 Temmuz’unda Süleymaniye’de Türk askerlerinin başına çuval geçirme emrini veren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno’nun elinden Liyakat Lejyonu nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK’lılar İdlib’de silahlarıyla resmi geçit yapıyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal onurunu yerle bir eden bu kişi aracılığıyla verilen ödülü niye kabul ettiniz? Eğer bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay başkanı olmanızın önünü keserler miydi?

Akar: Bir tek ben mi aldım o ödülü! Yoksa istifa et.

Çıray: Niye bağırıyorsunuz?

Akar: Bağırırım tabii.

Çıray: Bu acziyetin ifadesidir.

Akar: Hayır, açıp da bakmıyorsun. Bir tek ben mi varım!

Çıray: Siz kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almışsa ayıp etmiş.

Akar: Aynı şeyi ciklet gibi savunuyorsun.

Çıray: Hayır, çiğnemiyorum.

Akar: Konuştukça çiğniyorsunuz.

Çıray: Şimdi bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli onu söylemeye çalışıyorum.

Akar: Kimler aldı!

Çıray: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başına çuval geçiren komutandan ödül almışsınız. Kardeşim, neyse, ben söyleyeceğimi söylüyorum.

Akar: Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy.

Çıray: Siz Genelkurmay başkanlığı yaptınız bu memlekette, ne ayıp! İlk defa küfür eden bir Genelkurmay başkanıyla karşılaşıyorum.

Akar: Küfretmiyorum.

Çıray: Beyefendi, ben Türkiye Cumhuriyeti devletinde müsteşarlık yaptım…

Akar: Bozulmuşsun, bozulmuşsun.

Çıray: Sizsiniz bozuk.