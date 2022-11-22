Akşener, mahkemenin Soylu’ya sormasını istedi: Gayri resmi arşiv mi oluşturdu?

ALTAN SANCAR

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu hakkında tazminat davası açan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şikâyet dilekçesinde “Soylu kendine gayri resmi bir arşiv mi oluşturmuştur?” diye sordu. Dilekçede ayrıca Soylu’nun daha önceki açıklamaları hatırlatılarak soruşturma başlatılmadığına vurgu yapıldı.

Fotoğraflar: AA

Geçen hafta Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda konuşan İYİ Partili Fahrettin Yokuş, Soylu’nun uyuşturucusu tacirleri ve mafya oldukları iddia edilen kişilerle fotoğraflarını hatırlatmıştı. Soylu ise Yokuş’un sözlerine “Sözünü uzatma… Senin Genel Başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm” şeklinde yanıt vermişti.

Dün Akşener, Soylu’ya karşı beş kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.

Akşener’in avukatı da olan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın hazırladığı dava dilekçesinde, Soylu’nun yasalar ile belirlenen görev sorumluluklarına dikkat çekildi. Dilekçede ayrıca Soylu’nun İYİ Parti liderine yönelik geçmişteki sözleri hatırlatılarak, ihbar kabul edilip dava açılmadığı hatırlatıldı.

Poyraz imzalı dilekçede Soylu’nun Akşener de dahil ülkenin her vatandaşına karşı sorumlu olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı olan birinin ‘mesnetsiz’ konuşmaması gerektiği belirtilerek, yaptığı açıklamaların ‘ihbar’ kabul edilmesi ve harekete geçilmesi gerektiği hatırlatıldı. Ardından Soylu’nun geçmişte Akşener’e yönelik ithamları hatırlatıldı ve ‘Soylu’nun ciddiye alınıp ihbar’ kabul edilerek dava açılmadığı vurgulandı.

Soylu’nun geçmişteki ithamları şöyle sıralandı:

14 Mart 2019- “Bir tarafta FETÖ’nün kumpasında olacaksın… Attığın adıma, söylediğin söze dikkat et. Bu ülkenin geleceğini kimlere teslim etmek istediğini söylerim.”

23 Mart 2019- “FETÖ ve Kandil’le sözleşme imzaladı.”

29 Mart 2019- “Ben İçişleri bakanıyım, bir şey söylüyorsam belgeleriyle beraber söylüyorum. 29 tanesinin bal gibi PKK’yla ilgisi var.”

30 Ekim 2019- “PKK’yla HDP arasında dans etme ustasısın.”

30 Mart 2022- “Yapmak istediği şey, bir FETÖ senaryosu. Gaziantep’teki captagonculardan kurtulamamış.”

28 Temmuz 2022- “Stajyer bakanlığın döneminde captagonu iyi bilirdin.”

13 Kasım 2022- “PKK, HDP ve Meral Akşener’in patronu ABD.”

Poyraz dilekçede “Bir İçişleri Bakanı’nın söylediği söz ve yaptığı açıklama önleyici tedbir dahil olmak üzere bir istihbarat bilgisine dayanıyorsa” denildikten sonra mevzuat gereği bu bilgilerin ve belgelerin saklanmasında ve korunmasındaki gizlilik kurallarının ihlal edildiğini aktardı. Yine sözlerin soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin olması halinde soruşturma gizliliğini ihlal, adil yargılamayı etkileme suçlarının oluşacağını vurguladı.

Dilekçede ayrıca Soylu’nun ‘resimlerinin ne olduğunu gösteririm’ sözlerine ayrı bir bölüm ayrıldı. Akşener’in geçmişte yaptığı görevler hatırlatılarak, Soylu’nun ‘adap kullarını’ hiçe saydığı belirtildi ve Soylu’ya şu sorular yöneltildi:

Bu resimler nedir? Nerede çekilmiştir? Neden çekilmiştir? Kim tarafından çekilmiştir? Müvekkilimin bilgisi dahilinde mi çekilmiştir? Müvekkilimin bilgisi dahilinde değil ise kim ya da kimler çekmiştir bu resimleri? Bu resimler herhangi bir suç unsuru içermekte midir? Bu resimlerde ne ya da kim/kimler vardır? Bu resimler neden davalı Süleyman Soylu’dadır? Bu resimler resmi kayıtlarda yer alıyor ise davalı Süleyman Soylu nasıl bu resimleri gösterecektir? Davalı Süleyman Soylu kendisine gayri resmi bir arşiv mi oluşturmaktadır? Bu arşivin amacı nedir? Bir İçişleri Bakanı nasıl kendisine arşiv oluşturur? Yargı ve kolluk birimleri böyle bir arşive izin verir mi? Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı görevini yürüten davalı Süleyman Soylu şantaj mı yapmaktadır?

Dilekçede mahkemede yapılacak yargılama ile sorulara verilecek veya verilemeyecek cevapların hukuki ve cezai sonuçlar doğuracağı söylendi ve Soylu’dan ‘izah’ talep edildi.

Soylu’nun ‘bakanlığın sağladığı nüfuzu kullanarak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurumlar üzerinde oluşturduğu fiili durumu kendi lehine sınırsız bir serbestlik gördüğü ve kişisel siyasi ikbalini devletin ve kurumların önüne koyduğu’ belirtilen dilekçede Soylu’nun Akşener’e beş kuruş manevi tazminat ödemesi talep edildi.