Manchester United’da Cristiano Ronaldo’yla yollar ayrıldı

İngiliz Premier Lig takımı Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun karşılıklı anlaşmayla takımdan ayrılacağını duyurdu.

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Ronaldo’nun, Britanyalı gazeteci Piers Morgan’a verdiği röportajda söyledikleri, takımı Manchester United’la arasını açmıştı.

Morgan’a, Talk TV’de konuşan Ronaldo, Manchester United’ı kendisini kulübü satın almaya zorlamakla, yöneticileri nisanda yeni doğan oğlunu kaybettiğinde anlayışsız olmakla suçlamış, teknik direktör Erik’ten Hag’ın kendisine saygı göstermediğini söylemişti.

Sahibi Glazer ailesinin kulübü umursamadığını, kendisini takımın ihanetine uğradığını hissettiğini dile getirmişti. Kulüp, yıldız futbolcunun açıklamalarını ‘incelemeye aldığını’ duyurmuştu.

İnceleme sonucunda, Manchester United yönetimi, Ronaldo’ya dava açmaları için avukatlarını görevlendirmişti.

Manchester United’ın Twitter hesabı üzerinden, Ronaldo’yla sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı: “Kulüp, Old Trafford’daki iki sezonda 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkı için kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecek için iyi dileklerini sunuyor.”