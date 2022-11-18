Manchester United’la Ronaldo arasındaki ipler kopma aşamasına geldi: Kulüp dava açıyor

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun, Britanyalı gazeteci Piers Morgan’a verdiği röportajda söyledikleri, takımı Manchester United’la arasını açtı. İngiliz Premier Lig ekibi, Ronaldo’ya dava açıyor.

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Morgan’a, Talk TV’de konuşan Ronaldo, Manchester United’ı kendisini kulübü satın almaya zorlamakla, yöneticileri nisanda yeni doğan oğlunu kaybettiğinde anlayışsız olmakla suçlamış, teknik direktör Erik’ten Hag’ın kendisine saygı göstermediğini söylemişti. Sahibi Glazer ailesinin kulübü umursamadığını, kendisini takımın ihanetine uğradığını hissettiğini dile getirmişti. Kulüp, yıldız futbolcunun açıklamalarını ‘incelemeye aldığını’ duyurmuştu.

İnceleme sonucunda, Manchester United yönetimi, Ronaldo’ya dava açmaları için avukatlarını görevlendirdi. Gerekçe, röportajda sarfettiği sözlerin kontratını ihlal etmesi.

Konuya acilen çözüm isteyen kulübün bugünkü açılaması şöyle: ”Manchester United bu sabah Cristiano Ronaldo’nun yakın geçmişteki röportajına vereceği yanıtla ilgili gerekli adımları attı. Süreç sonuçlanana kadar başka açıklama yapmayacağız.”

Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre bugün, pazar günü başlayacak Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı’yla Katar’a giden Ronaldo’nun turnuva bitince Manchester United’ın antrenman yaptığı Carrington’a dönmemesi istendi. Portekizli oyuncunun bir daha United forması giymeyeceğine kesin gözle bakıldığı belirtildi.

Bu yaz kulüpten ayrılmayı düşünen futbolcunun Piers Morgan’la röportaj yapacağından kulübün haberi olmadığı vurgulandı.

Dünyanın en iyi birkaç futbolcusundan biri olan Ronaldo’nun ikinci Manchester United dönemi 2021 yazında başladı. 2009-2015 yılları arasında da kulübün formasını giymiş, çok sayıda kupa kaldırmıştı. Geçen yıl yaptığı kontrat Temmuz 2023’te sona erecek.