‘İhanete uğradım’ demişti: Manchester United’dan Ronaldo’ya inceleme

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun, ‘kendisini ihanete uğramış hissettiği’ yönündeki ifadelerinin incelemeye alındığını duyurdu.

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Ronaldo, birkaç kişi tarafından kulüpten atılmaya çalışıldığını ve bu nedenle ihanete uğradığını hissettiğini dile getirmişti. Yıldız futbolcu, teknik direktör Erik ten Hag’a saygısı olmadığını söyledi.

İngiliz kulübünün internet sitesindeki açıklamaya göre 37 yaşındaki Ronaldo’nun verdiği röportajla ilgili şunlar dendi: “Kulüp, tüm gerçekler belirlendikten sonra yanıtını değerlendirecektir. Odak noktamız, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak ve oyuncu, teknik direktör, personel ve taraftarlar arasında inşa edilen ivme, inanç ve birlikteliği sürdürmek olacak.”

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top’a (Ballon d’Or) beş, FIFA En İyi ödülüneyse iki kez layık görülen ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını beş defa kazanma sevinci yaşayan Ronaldo, Ten Hag yönetimindeki Manchester United’da ilk 11’e girme şansını bu sezon yakalamakta zorlandı.

Takımının Premier Lig’de çıktığı 14 karşılaşmanın 10’unda görev alan Ronaldo, söz konusu maçların sadece dördünde ilk 11’de yer alabildi.