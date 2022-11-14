Ronaldo: Takımın ihanetine uğramış hissediyorum

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, takımı Manchester United tarafından ihanete uğradığını hissettiğini söyledi.

Cristiano Ronaldo. Fotoğraf: Reuters

Geçen ay, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Ronaldo’nun Tottenham Hotspur karşısında oyuna girmeyi reddettiğini söylemişti. Ronaldo, Chelsea ile oynanan maçta da kadroda değildi. Ronaldo’nun Manchester United’tan ayrılmak istediği de bir süredir konuşuluyor.

Ronaldo, takımda yaşadıklarını bir televizyon programında anlattı.

Reuters’ın aktardığına göre, Ronaldo, birkaç kişi tarafından kulüpten atılmaya çalışıldığını ve bu nedenle ihanete uğradığını hissettiğini dile getirdi. Yıldız futbolcu, teknik direktöre de saygısı olmadığını söyledi.

Ronaldo, şunları dedi:

* Teknik direktör ten Hag ve kulüpteki birkaç kişi tarafından ihanete uğramış hissediyorum. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da bazı insanların beni burada istemediğini hissettim.

* Ten Hag’e saygı duymuyorum çünkü bana saygı duymuyor. Ona asla saygı duymayacağım.

* Kızımı temmuzda hastaneye kaldırdık. Bu durumda Manchester United beni desteklemedi. Kulüp benden şüphe etti. Bundan dolayı, sezon öncesi eğitim için zamanında gelmedim. Onlar, empati göstermedi.

* Kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United’a geldim ama en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan şeyler var.

* Eski teknik direktör Alex Ferguson ayrıldığından beri kulüpte bir gelişme görmedim.

* Kulüpte bir gelişme olmadığını herkes biliyor ama görmek istemeyenler var.