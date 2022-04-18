Ronaldo’nun bebeği öldü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo yeni doğan bebeğinin öldüğünü duyurdu.

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Ronaldo ve partneri Georgina Rodriguez yakın zamanda ikiz oğlan ve kız çocuğu sahibi olmuştu.

Instagram’dan ortak açıklama yayınlayan çift şunları yazdı: “Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmaktayız. Bir anne babanın hissedebileceği en büyük acı. Sadece kızımızın doğumu bize bu anda biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor. Tüm uzman bakım ve destekleri için doktorlara ve hemşirelere teşekkür etmek istiyoruz. Hepimiz bu kayıptan dolayı harap olduk ve bu çok zor zamanda mahremiyet rica ediyoruz.”