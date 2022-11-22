Büyükada davası: Yargıtay mahkumiyet kararlarını bozdu

CANAN COŞKUN

Yargıtay, hak savunucularının yargılandığı ve kamuoyunda Büyükada davası olarak bilinen davada verilen mahkumiyet kararlarını bozdu.

Karara göre, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç’a eksik araştırma sonucu hapis cezası verildi. Uluslararası Af Örgütü eski Türkiye müdürü İdil Eser, İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Günal Kurşun ve hak savunucusu Özlem Dalkıran’ın da beraatine karar verilmesi gerekiyordu.

Dosya, yeniden yargılama için İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerecek.

İnsan hakları kurumlarında çalışan 10 kişi, İstanbul Büyükada’da Temmuz 2017’de ‘İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği’ başlıklı toplantıya katıldığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’le suçlanmış, haklarında dava açılmıştı.

İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3 Temmuz 2020’de görülen 13’üncü duruşmasında hüküm açıklanmıştı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç’ı ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum etmişti. Özlem Dalkıran, İdil Eser ve Günal Kurşun’a da ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla iki yıl bir ay hapis cezası verilmişti.

Diğer sivil toplum örgütü üyeleri Veli Acu, İsveç vatandaşı Ali Garavi, Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün, Alman vatandaşı Peter Steudtner beraat etmişti.

Oy çokluğuyla alınan kararda muhalefet şerhi koyan üye hakim, Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ın üzerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatine karar verilmesi gerektiğini belirtmişti.

‘Eksik araştırmayla hüküm kuruldu’

Karara itirazı Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi inceledi, Taner Kılıç’a yöneltilen ByLock kullanıcısı olması suçlamasıyla ilgili tespitlerde bulundu.

Daire, ilgili birimlerden ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporu getirtilip örgütlü suçlar bilgi havuzunda Kılıç hakkında başka bir beyan veya ifade bulunup bulunmadığının araştırılması, beyanı ve ifadesi bulunan kişiler varsa tanık olarak dinlenmeleri gerektiğini belirtti. İfade sahiplerinin tanık olarak dinlenmesinden sonra hükmün açıklanması gerekirken eksik araştırmayla hüküm kurulduğu kaydedildi.

‘Her türlü şüpheden uzak delil yok’

Uluslararası Af Örgütü eski Türkiye müdürü İdil Eser ve hak savunucusu Özlem Dalkıran’a PKK/KCK ve DHKP/C’ye, İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Günal Kurşun’a FETÖ/PDY’ye yardım etme suçlamalarıyla verilen hapis cezaları da bozuldu. Daire, suçlamalarla ilgili dosyada her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığını belirterek bu kişilerin beraat etmesi gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

İnsan hakları kurumlarında çalışan 10 kişi, İstanbul Büyükada’da Temmuz 2017’de ‘İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği’ başlıklı toplantıya katıldığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’le suçlanmıştı.

Haziran 2017’de ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasında tutuklanan Kılıç’ın dosyası, ‘Büyükada davası’nda tutuklanan insan hakları savunucularının dosyasıyla birleştirilmişti.

Savcılık toplantı nedeniyle Kılıç’ın ‘silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma‘ suçundan, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu’ya ise ‘silahlı terör örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C) yardım etme’ suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.

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