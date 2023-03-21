Akşam Postası / 21 Mart 2023

Kılıçdaroğlu, Alman SPD’nin eş başkanlarıyla görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep’te Almanya’daki iktidar partisi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eş başkanlarıyla görüştü.
Kılıçdaroğlu: Yıkılan binalar ücretsiz yapılacak
YSK, Fatih Erbakan’dan diplomasını istedi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığa başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini istedi.
Fatih Erbakan, ‘gizemli toplantı’ sonrası fikir değiştirmiş
YSK’nın diploma talebi Twitter’ın dilinde: Çarşı pazar karışır
YSK, üç cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti
Mansur Yavaş ‘seçim kazandıracak formülü’ buldu
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı, altılı masadaki liderlerinse milletvekili adayı olacağı formülün seçimi kazandırmasını bekliyor.
‘Barış akademisyenleri’yle ilgili AİHM’den ilk ihlal kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ihraç edildikten sonra pasaportlarına el konan üç ‘barış akademisyeni’yle ilgili hak ihlali kararı verdi.
Sancar’dan Nevruz mesajı: AKP-MHP iktidarına elveda
Diyarbakır’daki Nevruz programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar “Nevruz’a merhaba, AKP-MHP iktidarına da elveda” dedi.
AB’den Türkiye’ye 7 milyar avro deprem desteği
Avrupa Birliği (AB), deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye’yi 7 milyar avro (yaklaşık 143 milyar lira) verecek.
AFAD’ın evrak bölümünde şüpheli yangın: Soruşturma başlatıldı
AFAD’ın Ankara’daki merkezinde evrak bölümünde şüpheli bir yangın çıktı. Savcılık, bazı evrakların zarar gördüğü yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı.
AKP’li anketçiye müdahale eden Kübra Par hedef tahtasında
Habertürk programcısı Kübra Par, AKP’ye yakın Optimar’ın başkanı Hilmi Daşdemir’in “Kılıçdaroğlu PKK’nın adayıdır” sözüne müdahale etmesinden sonra hedef tahtasına oturtuldu.
Hükümet seçim öncesi son bir kredi dalgası hazırlığında
Bloomberg ajansı, aralıkta duyurulan ilk planda belirlenenden yüzde 75 daha büyük bir tutara çıkılacağını bildirdi.
‘Altın çağı’ geri geldi: Uzmandan 2 bin 100 dolar tahmini
Ekonomist Şeref Oğuz, belirsizliğin ‘altın çağı’nı geri getirdiğini belirterek, ons altın için 2 bin 100 dolar tahmini yaptı.
Türkiye ‘mutluluk endeksi’nde ilk 100’e giremedi
Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre Türkiye, ‘mutluluk endeksi’nde 137 ülke arasında 106’ncı oldu.