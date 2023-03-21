Akşam Postası / 21 Mart 2023

Kılıçdaroğlu, Alman SPD’nin eş başkanlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep’te Almanya’daki iktidar partisi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eş başkanlarıyla görüştü.

YSK, Fatih Erbakan’dan diplomasını istedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığa başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini istedi.

Mansur Yavaş ‘seçim kazandıracak formülü’ buldu

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı, altılı masadaki liderlerinse milletvekili adayı olacağı formülün seçimi kazandırmasını bekliyor.

‘Barış akademisyenleri’yle ilgili AİHM’den ilk ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ihraç edildikten sonra pasaportlarına el konan üç ‘barış akademisyeni’yle ilgili hak ihlali kararı verdi.

Sancar’dan Nevruz mesajı: AKP-MHP iktidarına elveda

Diyarbakır’daki Nevruz programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar “Nevruz’a merhaba, AKP-MHP iktidarına da elveda” dedi.

AB’den Türkiye’ye 7 milyar avro deprem desteği

Avrupa Birliği (AB), deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye’yi 7 milyar avro (yaklaşık 143 milyar lira) verecek.

AFAD’ın evrak bölümünde şüpheli yangın: Soruşturma başlatıldı

AFAD’ın Ankara’daki merkezinde evrak bölümünde şüpheli bir yangın çıktı. Savcılık, bazı evrakların zarar gördüğü yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı.

AKP’li anketçiye müdahale eden Kübra Par hedef tahtasında

Habertürk programcısı Kübra Par, AKP’ye yakın Optimar’ın başkanı Hilmi Daşdemir’in “Kılıçdaroğlu PKK’nın adayıdır” sözüne müdahale etmesinden sonra hedef tahtasına oturtuldu.

Hükümet seçim öncesi son bir kredi dalgası hazırlığında

Bloomberg ajansı, aralıkta duyurulan ilk planda belirlenenden yüzde 75 daha büyük bir tutara çıkılacağını bildirdi.

‘Altın çağı’ geri geldi: Uzmandan 2 bin 100 dolar tahmini

Ekonomist Şeref Oğuz, belirsizliğin ‘altın çağı’nı geri getirdiğini belirterek, ons altın için 2 bin 100 dolar tahmini yaptı.

Türkiye ‘mutluluk endeksi’nde ilk 100’e giremedi

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre Türkiye, ‘mutluluk endeksi’nde 137 ülke arasında 106’ncı oldu.