AKP’li anketçiye müdahale eden Kübra Par hedef tahtasında

Habertürk programcısı Kübra Par, AKP’ye yakın Optimar’ın başkanı Hilmi Daşdemir’in “Kılıçdaroğlu PKK’nın adayıdır” sözüne müdahale etmesinden sonra hedef tahtasına oturtuldu.
CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı’yla AKP’ye yakın anket şirketi Optimar’ın başkanı Hilmi Daşdemir, dün akşamki Habertürk yayınında birbirine girdi. Daşdemir, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun PKK ve HDP’nin de adayı olduğunu savundu.
Daşdemir’in bu sözlerinden sonra stüdyo karıştı ve söz konusu sözlere itirazlar yükseldi. Programın moderatörlüğünü üstlenen Kübra Par karışıklığa müdahale ederek herkesi sessizliğe davet etti.
Söylenenlerin kabul edilemez olduğunu belirten Par, çağrıya uymayan Daşdemir’i ayrıca uyardı. Par, açıklama yapmaya çalışırken, Daşdemir’e de asgari nezaket beklediğini söyledi. Daşdemir’se bağırarak konuşmaya devam etti. Sonrasında da yayını terk etti.
Par, “HDP-PKK ilişkisini konuşmak düşünce özgürlüğü, bunu dile getirmeniz için alan açıyorum” derken “Kılıçdaroğlu PKK’nın da adayı” sözlerine moderatör şerhi koyduğunu da ekledi.
Programdan sonra Par ve Habertürk, AKP’ye yakın basın, sosyal medya ve AKP whatsapp gruplarında hedef tahtasına oturtuldu.
AKP whatsapp gruplarında da Par, ‘hadsizlik’ itham edildi, ‘taraflı’ olmakla suçlandı.
Twitter’da ‘Kübra Par’ başlığı TT olurken, Par’ı hedef alan bazı tweet’lerse şöyle: