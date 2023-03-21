AKP’li anketçiye müdahale eden Kübra Par hedef tahtasında

Habertürk programcısı Kübra Par, AKP’ye yakın Optimar’ın başkanı Hilmi Daşdemir’in “Kılıçdaroğlu PKK’nın adayıdır” sözüne müdahale etmesinden sonra hedef tahtasına oturtuldu.

Görsel: Twitter/Habertürk

CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı’yla AKP’ye yakın anket şirketi Optimar’ın başkanı Hilmi Daşdemir, dün akşamki Habertürk yayınında birbirine girdi. Daşdemir, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun PKK ve HDP’nin de adayı olduğunu savundu.

Daşdemir’in bu sözlerinden sonra stüdyo karıştı ve söz konusu sözlere itirazlar yükseldi. Programın moderatörlüğünü üstlenen Kübra Par karışıklığa müdahale ederek herkesi sessizliğe davet etti.

Söylenenlerin kabul edilemez olduğunu belirten Par, çağrıya uymayan Daşdemir’i ayrıca uyardı. Par, açıklama yapmaya çalışırken, Daşdemir’e de asgari nezaket beklediğini söyledi. Daşdemir’se bağırarak konuşmaya devam etti. Sonrasında da yayını terk etti.

Par, “HDP-PKK ilişkisini konuşmak düşünce özgürlüğü, bunu dile getirmeniz için alan açıyorum” derken “Kılıçdaroğlu PKK’nın da adayı” sözlerine moderatör şerhi koyduğunu da ekledi.

Programdan sonra Par ve Habertürk, AKP’ye yakın basın, sosyal medya ve AKP whatsapp gruplarında hedef tahtasına oturtuldu.

AKP whatsapp gruplarında da Par, ‘hadsizlik’ itham edildi, ‘taraflı’ olmakla suçlandı.

Twitter’da ‘Kübra Par’ başlığı TT olurken, Par’ı hedef alan bazı tweet’lerse şöyle:

HDP/PKK İLİŞKİSİNİN KONUŞULMASINI AÇIK AÇIK ENGELLEDİ



Habertürk canlı yayınında "Kemal Bey, PKK ve HDP'nin başkan adayıdır" diyen Hilmi Daşdemir’i kanalın sunucusu Kübra Par azarlayarak susturmaya çalıştı. Par’ın taraflı tutumu sonrası Daşdemir, canlı yayını terk etti. pic.twitter.com/MGF8H5MFAi — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) March 21, 2023

HDP/PKK İLİŞKİSİNİN KONUŞULMASINI AÇIK AÇIK ENGELLEDİ



Habertürk canlı yayınında "Kemal Bey, PKK ve HDP'nin başkan adayıdır" diyen Hilmi Daşdemir’i kanalın sunucusu Kübra Par azarlayarak susturmaya çalıştı. Par’ın taraflı tutumu sonrası Daşdemir, canlı yayını terk etti. pic.twitter.com/uP3yMlaAIG — Sabah (@sabah) March 21, 2023

Habertürk CHP TV'ye döndü! "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" sözü sonrası Kübra Par konuğunu adeta azarladı! Hilmi Daşdemir yayını terk ettihttps://t.co/NoUuf7wjU8 pic.twitter.com/5gp2SCLzsa — A Haber (@ahaber) March 20, 2023

PKK LİDERLERİ AÇIKTAN KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLERKEN BUNA GIKI ÇIKMAYAN KILIÇDAROĞLU’NUN SAVUNMASI HABERTÜRK’DEN

KÜBRA PAR’A KALMIŞ…



HILMI DAŞDEMİR’İN ÇIKIŞI ÇOK CESURCA…

https://t.co/I2ohQGz7mg — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 21, 2023

CHP’nin Resmi Yayın Organı: HaberTürk



Hilmi Daşdemir “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” diyince Kübra Par’ın ses tonu mimikleri her şeyi değişmiş.



Neredeyse “sesini kes dinle” demeye getirmiş.



Haber Türk ekip olarak alsın videoyu izlesin baksınlar pic.twitter.com/8JFU7DQAeq… https://t.co/nsukJY6J3j — medya adamı (@medyaadami) March 20, 2023

Habertürk görünümlü Chp Tv’de Hilmi Daşdemir gerçekleri söyleyince müdahale ettiler. Kübra Par’ın üslubuna bakın..

pic.twitter.com/w68pYhB47O — Marginale (@themarginale) March 20, 2023

Hilmi Daşdemir gerçekleri söyleyince neden rahatsız oluyorsunuz Kübra Par?

Moderatörlük mü yapıyorsunuz muhalefet sözcülüğü mü?



Bu arada programı terk eden @DasdemirHilmi

Sizi alkışlıyorum👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/HcnjvSPBZI — Bekir Tiryakii 🇹🇷 (@BekirTiryakii) March 20, 2023

Bu gece de HDP'yi aklamak Kübra Par 'a kalmış.



Helal olsun Hilmi Daşdemir'e çekmiş resti yayını terk etmiş. 👏 pic.twitter.com/z7BW8IPlqA — Tulay (@TuIay_) March 20, 2023

Hilmi Taşdemir yayını terk etti 🇹🇷

Habertürk TV ve Kübra Par'ın, altılı masa adına siyaset dizayn etmesine müsaade etmedi ‼️



Helal Olsun @DasdemirHilmi 🇹🇷

"CHP'li Kemal Kılıçdardoğlu, PKK

ve HDP'nin Genel Başkan adayıdır…"



Kandile Post ABDye Dost pic.twitter.com/zvaWwDZ3bq — 🇹🇷『Serhafiye 』 (@_E_Celaleddin_) March 20, 2023

Gerçekler Habertürk denilen chp’nin kanalı ve Kübra Par’ı acıtmış olacak ki bu kadar rahatsız olmuşlar.



Hilmi Daşdemir az bile söylemiş.pic.twitter.com/b4J6Q0ALlZ — Yuşa Övenç (@Yusaisback) March 20, 2023

Operasyon merkezi Habertürk’te Hilmi Daşdemir, “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” deyince kanalın sunucusu Kübra Par’ın mimikleri değişti ve sen tonunu yükselterek Daşdemir’i susturmaya çalıştı.



Daşdemir, yayını terk etti



pic.twitter.com/clqcqoVMdV — Kaç Saat Oldu? (@KacSaatOlduTR) March 20, 2023