AB’den Türkiye’ye 7 milyar avro deprem desteği

Avrupa Birliği (AB), deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye’yi 7 milyar avro (yaklaşık 143 milyar lira) verecek.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı resmi olarak 50 bin 96’ya çıktı. Henüz tamamlanmayan hasar tespit çalışmalarına göre 301 bin bina acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı.

İktidar, depremlerin maddi bilançosunu 104 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bu rakam CHP’ye göre 126 milyar dolar.

Türkiye’nin gayri safi mili hasılası 2022’de 942 milyar dolardı (yaklaşık 15 trilyon lira).

AB depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de bağış konferansı düzenledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konferansın açılışında Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerine destek için seslendi. Von der Leyen, “Avrupa Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye’yi 1 milyar avroyla destekleyecek” dedi.

Avrupa Yatırım Bankası da (EIB) Türkiye’ye yaklaşık dört yıldır uygulanan fiili finansman yasağını kaldırarak yeniden inşa çalışmalarına 500 milyon euro (540 milyon dolar) yardımda bulunacağını açıkladı.

EIB Türkiye’nin 2019’da Kıbrıs adası etrafında petrol ve doğalgaz arama çalışması başlatması üzerine Türkiye’ye finansman sağlamayı durdurmuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, “Bugün taahhüt edilen toplam yardım 7 milyar avroya tekabül ediyor” dedi.