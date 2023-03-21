Bölgedeki sağlıkçıların koşullarının araştırılmasına AKP-MHP’nin oylarıyla ret

Deprem bölgesindeki sağlık personelinin çalışma ve barınma koşullarının araştırılması amacıyla verilen araştırma önergesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Önergeyi İYİ Parti verdi. ANKA’nın haberine göre önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, depremde 102’si hekim olmak üzere 448 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

Cesur, devamında şunları kaydetti:

“2012’de depreme dayanıksız raporu alan ve halen çalıştırılan İskenderun Devlet Hastanesi başta birçok sağlık merkezimiz ve hastanemiz yıkıldı. Sağlık çalışanlarımıza içindeki hastalarla birlikte mezar oldu o hastaneler. Bölgede çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hala ihtiyaçları tam olarak sağlanamadı. Gönüllü olarak oraya gidenlerin çalışma koşulları, nerede kalacakları ve hala onların dinlendirilmeleri gibi esnek çalışma sistemi tam olarak kurulmamış durumda. Bütün bunların araştırılması gerekiyor.”

Konuşmaların ardından geçilen oylamada öneri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.