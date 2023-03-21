Kılıçdaroğlu, Alman SPD’nin eş başkanlarıyla Gaziantep’te görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep’te Almanya’daki iktidar partisi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eş başkanlarıyla görüşecek.

Fotoğraf: CHP

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti kurmaylarıyla birlikte Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu.

Kılıçdaroğlu, Nurdağı’nda Almanya’da iktidar olan SPD’nin eş başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil ile de görüşecek. Görüşme, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadır kentteki bir çadırda olacak.