‘Altın çağı’ geri geldi: Uzmandan 2 bin 100 dolar tahmini

Ekonomist Şeref Oğuz, belirsizliğin ‘altın çağı’nı geri getirdiğini belirterek, ons altın için 2 bin 100 dolar tahmini yaptı.
ABD’nin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflası ve Credit Suisse olayı, piyasalardaki dengeleri altın lehine değişti. Birçok banka hissesinin gerilemesi sonrası ‘güvenli liman’ olarak görülen ons altın 2 bin doları aştı.
Ekonomi gazetesi yazarı Şeref Oğuz, kaotik ortamın süreceğini belirterek altınının ‘güvenli liman’ın ötesinde etkin silahlardan birisi olacağını yazdı: ”Gerilim dünyasında adeta ekonominin barutu haline gelir. Altını olanların kuralı koyacağı zamandayız.”
Oğuz’un ons altın tahminiyse 2 bin 100 dolar üstü: ”Bunun üstüne demir atacak ve orada bir süre kalacak.”