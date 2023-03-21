‘Altın çağı’ geri geldi: Uzmandan 2 bin 100 dolar tahmini

Ekonomist Şeref Oğuz, belirsizliğin ‘altın çağı’nı geri getirdiğini belirterek, ons altın için 2 bin 100 dolar tahmini yaptı.

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ABD’nin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflası ve Credit Suisse olayı, piyasalardaki dengeleri altın lehine değişti. Birçok banka hissesinin gerilemesi sonrası ‘güvenli liman’ olarak görülen ons altın 2 bin doları aştı.

Ekonomi gazetesi yazarı Şeref Oğuz, kaotik ortamın süreceğini belirterek altınının ‘güvenli liman’ın ötesinde etkin silahlardan birisi olacağını yazdı: ”Gerilim dünyasında adeta ekonominin barutu haline gelir. Altını olanların kuralı koyacağı zamandayız.”

Oğuz’un ons altın tahminiyse 2 bin 100 dolar üstü: ”Bunun üstüne demir atacak ve orada bir süre kalacak.”