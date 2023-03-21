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Yaramazlara biraz batar!

Şahan Gökbakar, ‘Recep İvedik’ yaşasa Kızılay başkanına ne yapacağını gösterdi

Komedyen Şahan Gökbakar, kendisini canlandırdığı ‘Recep İvedik’ karakteriyle hedef alan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a filminden bir görüntüyle yanıt verdi.

Görsel: Twitter

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği‘ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.


Gökbakar, neredeyse her gün Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı istifaya davet eden paylaşımlar yapıyor.

Kınık, önceki gün Gökbakar’ın bu paylaşımlarından birini alıntılayarak şunları yazmıştı: “Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15 bin km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder; çorba, yemek dağıtırdı. Haydi gel sahaya, dertleşiriz biraz.”

Kınık’a “Recep İvedik gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı var ya offf!!” diye yanıt veren Gökbakar, şimdi de filmin son serisinden bir görüntü paylaşarak neyi kastettiğini gösterdi.

Görüntüde İvedik’in yakasından tuttuğu bir yetkiliyi halkın karşısına çıkardığı ve özür dilettiği görülüyor.

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