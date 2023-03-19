Şahan Gökbakar’dan Kızılay başkanına ‘Recep İvedik’ yanıtı: Onurlu ol, istifa et!

Komedyen Şahan Gökbakar, kendisini canlandırdığı ‘Recep İvedik’ karakteriyle hedef alan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a yanıt verdi: “Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı var ya offf!!”

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği‘ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.

Gökbakar, neredeyse her gün Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı istifaya davet eden paylaşımlar yapıyor.

Kınık, bugün Gökbakar’ın paylaşımlardan birine ‘Recep İvedik’ karakterinin, serinin ilk filminde pembe bir yoga giysisi giydiği fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15 bin km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir

‘Twitter Blue’ abonesi Kınık daha sonra paylaşımı düzelterek fotoğrafı kaldırdı.

Bunun üzerine Gökbakar, şunları yazdı: “Kerem bey, afet bölgesine hizmet etmek, sahada olmak benim işim değil, senin işin. Ben maddi ve ayni yardım yapıyorum, çocuk okutuyorum. Recep İvedik’e gelince! Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı var ya offf! Anladın sen onu. Onurlu ol, istifa et!”