Fatih Erbakan, ‘gizemli toplantı’ sonrası fikir değiştirmiş

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, genel havanın partinin cumhur ittifakına katılacağı yönde olduğunu ama pazar gecesi partinin genel başkanı Fatih Erbakan’ın katıldığı ‘gizemli bir toplantı’ sonrasında her şeyin değiştiğini söyledi.

Fatih Erbakan ve Binali Yıldırım. Fotoğraf: AA

Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başladı.

Bu kapsamdaki görüşmeler sonrasında HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

Cumhur ittifakını genişletme çalışmaları kapsamında AKP kurmayları üç gün önce Yeniden Refah Partisi’yle de görüşmüştü.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan dün, cumhur ittifakına katılmayacaklarını ve seçime tek başına gireceklerini açıkladı. YRP’nin cumhur ittifakına katılması beklenirken son anda bu kararın çıkması kamuoyunu şaşırtmıştı.

Gizemli toplantı

YRP Genel Başkanı Doğan Aydal, son gelişmelerle ilgili Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın sorularını yanıtladı.

Aydal’a göre pazar gecesine kadar herkes anlaşma sağlanacağını düşünüyordu. Ama her şey Erbakan’ın katıldığı gizemli bir toplantı sonrasında değişti.

YRP yöneticisi şöyle konuştu: “Biz aslında anlaşmaya varılacağı kanaatinde idik. Hava o yöndeydi. Fakat dün gece (pazar) bazı bilgiler geldi. Ben de bunun üzerine Sayın başkanı aradım, toplantıda dediler, ulaşamadım. Kiminle toplantıda olduğunu da öğrenemedim ama o toplantıdan sonra iş değişti zannediyorum.”

Bilgi verilmemiş

Erbakan parti kararını canlı yayında açıklayana kadar kendilerine bilgi verilmediğini söyleyen Aydal, Erbakan’ın kimlerle görüştüğünü henüz bilmiyor. Yarınki yönetim kurulu toplantısında açıklanacak.

Logomuzla varlık göstermemizi istemediler

Doğan Aydal AKP’nin, YRP’nin kendi logosuyla varlık göstermesini istemediğini de iddia etti. Aydal ayrıca şunları dile getirdi:

*Hiçbir şekilde bir pazarlık içinde olmadık, sadece kendi logomuzla girelim dedik. Ha şunu söyleyeyim, ben sayın başkana (Erbakan) siz cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talep edebilirsiniz, bence bu doğru olur, diye tavsiyede bulundum.

‘Bizi 1,5-2’lik parti gördüler’

*Biz zaten geçici işbirliği demiştik. İlla Tayyip Bey’e seçim kazandırmak zorunda değiliz. Biz güçlü bir partiyiz, ideallerimiz, amaçlarımız var. Zannediyorum onlar bizi yüzde 1,5-2’lik bir parti olarak görüp üç-beş milletvekilliği teklif etmiş olabilirler. Halbuki sayın Erbakan’a 2018 seçimlerine giderken spor bakanlığı ve iki milletvekili koltuğu teklif etmişlerdi, onu da kabul etmemişti.

*Bize şöyle bir duyum geldi: Bizim logomuzla girip varlığımız göstermemizi istemediler. Halbuki biz başından beri girersek parti olarak ismimizle logomuzla gireriz dedik. Bakın biz eleştirilerimizden, düşüncelerimizden feragat etmeyecektik, gelin yanlışları beraber düzeltelim diyecektik.

6284 ile ilgisi yok

Doğan Aydal, YRP’nin ittifaka katılmamasının 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’la ilgisi olmadığını da sözlerine ekledi.