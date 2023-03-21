YSK, üç cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz’ın başvurularını reddetti.

YSK’nın sitesinden açıklanan kararlara göre Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan’ın başvurularını bizzat YSK’ya yapmadığı belirlendi. İki ismin başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi.

Ayrıca posta yoluyla müracaat eden Hürrem Ayaz’ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.

Eksik evrak veren adaylar

İrfan Uzun’un mal bildirim formunun eksik olduğu, Davut Turan’ın, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin bulunmadığı belirlendi.

Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan’ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, altı vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

Özal

Türkiye ittifakının cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal’ın da fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin ve mal bildirim formunun bulunmadığı belirlendi.

Duran Güveninir’in mal bildirim formu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuz, altı vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Erkan Trükten’in mal bildirim formu ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Handan Yalçıntaş’ın mal bildirim formunu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini teslim etmediği saptandı.

Levent Akyollu’nunsa başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu teslim etmediği ve mal bildirim formunu usulüne uygun doldurmadığı, Selami Karagöz’ün yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğinin, mal bildirim formunun, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzun, iki vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu belirlendi.

Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17:00’ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.