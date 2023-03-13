Gün gün seçim takvimi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’i feshederek seçim kararı almasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi.
Bundan sonra süreç şöyle işleyecek:
16 Mart: Milletvekili olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için son gün.
20 Mart: Seçmen listeleri askıya çıkacak.
23 Mart: Meclis’te grubu bulunan veya son seçimlerde tek başına yüzde 5 oy almış partilerin adaylarını YSK’ya bildirmesi için son gün.
24 Mart: Siyasi partilerin ittifak protokollerinin YSK’ya teslimi için son gün.
26 Mart: Partilerin cumhurbaşkanı adayının adaylık başvurusu için son gün.
27 Mart: 100 bin imzayla aday olacak yurttaşların YSK’ya başvuru yapması için son gün.
31 Mart: Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi yayınlanacak.
1 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi için kura çekilecek.
2 Nisan: Seçmen listeleri askıdan inecek, yurt dışı seçmen kütüğünün sorgulanma süresi sona erecek.
8 Nisan: İttifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
8-10 Nisan: Milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edilecek.
27 Nisan: Yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi tamamlanacak.
14 Mayıs: Türkiye genelinde oy verme işlemi başlayacak.