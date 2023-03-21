YSK’nın diploma talebi Twitter’ın dilinde: Çarşı pazar karışır

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığa başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini istemesi Twitter aleminin diline düştü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tartışmalı diploması’na ilişkin şaibeler sürerken, kamuoyu üçüncü kez aday olacak Erdoğan’ın yükseköğretim diplomasının, üniversite sicil dosyasının, transkript belgesinin ve öğrenim süresinin kendileriyle paylaşılmasını talep etmişti.
Marmara Üniversitesi bu talepleri, ‘kişisel veri olduğu’ gerekçesiyle reddetmişti.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığa başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini istemesi Twitter kullanıcıları tarafından ‘çifte standart’ olarak yorumlandı.
‘Diploma’ kısa sürede Twitter’da gündem olurken, çok sayıda kullanıcı ti’ye alan yorumlar yaptı: