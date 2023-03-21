Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi yönetimi, 50 yıllık mezunun üniversiteye girişini yasakladı

MEHMET BARAN KILIÇ

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Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım yönetimi’, mezunların okula girişini yasaklamaya devam ediyor. Şimdi de 1973’te mezun olmuş bir yurttaşın kartı iptal edilerek okula girişi yasaklandı.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

‘Kayyım rektör’ yönetimi geçen yıl 4-5-6 Temmuz’da mezuniyet öncesi olası protestoların önüne geçmek için toplu töreni iptal etmiş, 2 Temmuz’da attığı bir e-postayla “Eylem yaparsanız mezun kartınızı iptal ederiz” diyerek tehdit etmişti. 4 Temmuz’da da bazı öğrencilerin kartları, mezuniyete katılmamasına rağmen iptal edilmişti. İptal kararı, e-postayla tebliğ edilmiş ve gerekçe olarak kampüste düzenlenen eylem ve gösterilere katılmak gösterilmişti. Alternatif mezuniyet düzenleyen öğrencilerse, baskılara rağmen pankartlarla yürümüş ve yönetimi protesto etmişti.


Boğaziçi’nin ‘kayyım yönetimi’yse mezun kartlarını iptal etmeye devam etti. Temmuzdan sonraki iptaller için genelde herhangi bir tebliğ yollanmıyor ve gerekçe gösterilmiyor. İptal kararı tesadüfen öğreniliyor. Yönetim, sadece ‘soranlara’ gerekçe veriyor ama bunu da geç söylüyor.

9 Mart’a kadar 138 mezunun kartı iptal edilerek okula girişi yasaklandı.

İptaller devam ediyor

Yönetim, kartları iptal etmeye ve mezunların okula girişini yasaklamaya devam ediyor.

13 Mart’ta çok sayıda mezuna kartının iptal edildiğinin tebliğ edildiği bir e-posta gönderildi.

Bu kişilerden biri de 1973 mezunu Semih Bilgin.

Bilgin, okulun mezunlar ofisinden ‘eylemlerde bulunulduğu’ gerekçesiyle kartının süresiz iptal edildiği belirtilen bir e-posta aldı. Ancak e-postada başka bilgi yok.

Mezunlar ofisi, ellerinde başka bilgi olmadığını ve Bilgin’e detaylı bilgi için rektörlüğe başvurması gerektiğini yazdı.

Bilgin’se sadece akademisyenlerin her öğlen 15 dakika boyunca rektörlüğe sırtını döndüğü protestoya destek verdiğini söylüyor.

Diken’e konuşan Bilgin “50 yıl önce mezun olduğum ve ilişkimi hiç kesmediğim okuluma artık girememek beni çok üzüyor. Bu işin duygusal yanı. Asıl üzücü olan, okulun son iki senede geldiği durum” dedi.

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