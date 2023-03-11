Boğaziçi’nde kart iptalleri: Mahkeme, ‘kayyım’ın fırsatçılığına ses çıkarmadı

MEHMET BARAN KILIÇ

Mahkeme, alternatif mezuniyete katıldığı gerekçesiyle mezun kartı iptal edilen bir kişinin itirazını haksız buldu. Mahkeme, mezun kartlarıyla ilgili bir düzenleme olmamasından dolayı rektörlüğün geniş bir yetkisinin olduğunu belirtirken, davacının avukatı bu yetkinin olumsuz yönde kullanıldığını söylüyor.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde 4-5-6 Temmuz’da düzenlenen mezuniyette gelecek tepkilerin önüne geçmek için toplu töreni iptal eden yönetim, 2 Temmuz’da attığı bir e-postayla “Eylem yaparsanız mezun kartınızı iptal ederiz” diyerek öğrencileri tehdit etmişti.

4 Temmuz’da da bazı öğrencilerin kartları, mezuniyete katılmamasına rağmen iptal edilmişti. İptal kararı, e-postayla tebliğ edilmiş ve gerekçe olarak kampüste düzenlenen eylem ve gösterilere katılmak gösterilmişti.

Alternatif mezuniyet düzenleyen öğrencilerse, baskılara rağmen pankartlarla yürümüş ve yönetimi protesto etmişti.

Boğaziçi’nin ‘kayyım yönetimi’yse mezun kartlarını iptal etmeye devam etti. Temmuzdan sonraki iptaller içinse herhangi bir tebliğ yollanmıyor ve gerekçe gösterilmiyor. İptal kararı tesadüfen öğreniliyor. Yönetim, sadece ‘soranlara’ gerekçe veriyor ama bunu da geç söylüyor.

Kart iptalleri yargıda

Kartı iptal edilen mezunlarsa durumu yargıya taşıdı.

Bu davalardan biri sonuçlandı. Mahkeme, üniversite lehine karar vererek kart iptalini sorunlu görmedi.

Mahkeme, mezun kartıyla ilgili herhangi bir düzenleme olmaması gerekçesiyle iptali konusunda rektörlüğün keyfi davranmamak kaydıyla ve kamu yararını gözetmek şartıyla geniş takdir yetkisi bulunduğunu söyledi.

Davalının avukatı Abdullah Tıkıç’sa rektörlüğün takdir yetkisini olumsuz yönde kullandığını belirtiyor.

‘Alternatif mezuniyetle ilgili adli işlem yok’

Üniversite yönetimi, alternatif mezuniyeti izinsiz olarak niteleyerek ceza verdi. Ceza da mezun kartın iptal edilmesi oldu. Ancak, alternatif mezuniyetle ilgili herhangi bir adli işlem yapılmadı.

Tıkıç, şunları söylüyor: “Mezun kartı iptaline sebep olarak gösterilen alternatif mezuniyet töreni idare tarafından suç olarak nitelendirildi, cezalandırma yöntemi olarak da mezun kartı iptali yolu seçildi. Alternatif mezuniyet töreninde ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ kapsamında adli yönden işlem yapılmamıştır. Alternatif mezuniyet sebebiyle yürütülen bir ceza soruşturması bulunmuyor.”

‘Takdir yetkisi olumsuz anlamda kullanılıyor’

Tıkıç, mezun kartlarının süresiz iptal edilmesinin orantısız bir güç olduğunu belirterek okul yönetiminin takdir yetkisini olumsuz anlamda kullandığını dile getiriyor: “Mezun kartlarının iptal edilme sürecinde Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü yasal düzenleme olmamasından kaynaklanan takdir yetkisini olumsuz anlamda kullanıyor. Mezun kartı süresiz olarak iptal edilmesi açıkça orantısız, ölçülülük ilkesine aykırı. Alternatif mezuniyet haricinde tweet’lerinde rektörü eleştirdiği için dahi mezun kartı iptal edilenler bulunuyor. Rektörlük mezun kartı iptallerinde kamu yararını hedeflemiyor, ifade hürriyetine kısıtlama getiriyor.”

Uygulamayla pratik farklı

Boğaziçi Üniversitesi, savunmasında mezun kartları iptal edilmiş olsa bile kartı iptal edilen kişilerin yasal haklarını kullanmak için üniversiteye girebildiğini söylüyor ama Tıkıç, durumun böyle olmadığını dile getiriyor: “Üniversite her ne kadar mezun kartı iptalinin tekrar değerlendirilebileceğini ve üniversite politikaları çerçevesinde okula girebileceklerini belirtmiş ise de uygulamada okul girişlerinde yasaklılar listesi bulunmakta ve bu kişiler okula alınmamaktadır.”

138 kişinin mezun kartı iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi, Haziran 2022’den beri 138 mezunun kartını iptal ederek üniversiteye girişini yasakladı.