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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye ‘mutluluk endeksi’nde ilk 100’e giremedi

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre Türkiye, ‘mutluluk endeksi’nde 137 ülke arasında 106’ncı oldu.

Fotoğraf: Reuters

Mutluluk seviyesini belirlemek için kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi kriterler değerlendirildi.


Türkiye’nin önünde Namibya, Burkina Faso, Moritanya, Senegal, İran, Fas ve Filistin yer alırken gerisinde Gana, Pakistan, Nijer, Tunus ve Kenya gibi ülkeler bulunuyor.

Türkiye geçen sene 146 ülke arasında 112’nciydi.

Rapora göre en mutlu ülkeler sırasıyla şöyle:

  1. Finlandiya
  2. Danimarka
  3. İzlanda
  4. İsrail
  5. Hollanda
  6. İsveç
  7. Norveç
  8. İsviçre
  9. Lüksemburg
  10. Yeni Zelanda
  11. Avusturya
  12. Avustralya
  13. Kanada
  14. İrlanda
  15. ABD
  16. Almanya
  17. Belçika
  18. Çekya
  19. Birleşik Krallık
  20. Litvanya

İşgal altındaki Ukrayna 92’nci sırada.

Türkiye’nin komşularının sıralamasıysa şöyle:

  • Yunanistan: 58
  • Bulgaristan: 77
  • Ermenistan: 79
  • Gürcistan: 90
  • Irak: 98
  • İran: 101

Azerbaycan ve Suriye listede bulunmuyor.

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