Türkiye ‘mutluluk endeksi’nde ilk 100’e giremedi

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre Türkiye, ‘mutluluk endeksi’nde 137 ülke arasında 106’ncı oldu.

Fotoğraf: Reuters

Mutluluk seviyesini belirlemek için kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi kriterler değerlendirildi.

Türkiye’nin önünde Namibya, Burkina Faso, Moritanya, Senegal, İran, Fas ve Filistin yer alırken gerisinde Gana, Pakistan, Nijer, Tunus ve Kenya gibi ülkeler bulunuyor.

Türkiye geçen sene 146 ülke arasında 112’nciydi.

Rapora göre en mutlu ülkeler sırasıyla şöyle:

Finlandiya Danimarka İzlanda İsrail Hollanda İsveç Norveç İsviçre Lüksemburg Yeni Zelanda Avusturya Avustralya Kanada İrlanda ABD Almanya Belçika Çekya Birleşik Krallık Litvanya

İşgal altındaki Ukrayna 92’nci sırada.

Türkiye’nin komşularının sıralamasıysa şöyle:

Yunanistan: 58

Bulgaristan: 77

Ermenistan: 79

Gürcistan: 90

Irak: 98

İran: 101

Azerbaycan ve Suriye listede bulunmuyor.