Türkiye ‘mutluluk endeksi’nde ilk 100’e giremedi

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre Türkiye, ‘mutluluk endeksi’nde 137 ülke arasında 106’ncı oldu.
Mutluluk seviyesini belirlemek için kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi kriterler değerlendirildi.
Türkiye’nin önünde Namibya, Burkina Faso, Moritanya, Senegal, İran, Fas ve Filistin yer alırken gerisinde Gana, Pakistan, Nijer, Tunus ve Kenya gibi ülkeler bulunuyor.
Türkiye geçen sene 146 ülke arasında 112’nciydi.
Rapora göre en mutlu ülkeler sırasıyla şöyle:
- Finlandiya
- Danimarka
- İzlanda
- İsrail
- Hollanda
- İsveç
- Norveç
- İsviçre
- Lüksemburg
- Yeni Zelanda
- Avusturya
- Avustralya
- Kanada
- İrlanda
- ABD
- Almanya
- Belçika
- Çekya
- Birleşik Krallık
- Litvanya
İşgal altındaki Ukrayna 92’nci sırada.
Türkiye’nin komşularının sıralamasıysa şöyle:
- Yunanistan: 58
- Bulgaristan: 77
- Ermenistan: 79
- Gürcistan: 90
- Irak: 98
- İran: 101
Azerbaycan ve Suriye listede bulunmuyor.