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Yaramazlara biraz batar!

Mutluluk endeksinde son durum: İlk 100’e giremeyen Türkiye daha da geriledi


Dünya, salgın kaynaklı can kayıpları, artan belirsizlik ve Rusya-Ukrayna çatışmalarıyla gergin durumda. Ancak ‘güzel’ haberler de var: ‘İyilik’ artıyor.

Şaka değil. Bu tespit Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından hazırlanan Dünya Mutluluk Endeksi’nin bulgularından birisi.


Raporu hazırlayan editörlerden John Helliwell ”Sürpriz bir şekilde, Gallup’un anketinde mutluluk ve iyilikle ilgili verilen cevaplarda olumlu bir artış var” dedi.

Helliwell CNN’e demecinde “Bağış yapmak, gönüllü olmak özellikle 2021’de, pandemi öncesine veya 2020’ye göre dünyanın tüm bölgelerinde çok büyük miktarda arttı” dedi. Rapora göre ‘iyilik’ değerlendirmeye alınan bütün kategorilerde arttı.

10’uncu yılını dolduran endeks, 150 ülkeden gelen anket verilerinden yararlanıyor. Verilere göre pandeminin ikinci yılında stres ve endişe azaldı.

Finlandiya çok mutlu. Fotoğraf: Reuters

Endeksin raporunda bu sene de en üst sıraları kuzey ülkeleri doldurdu. Türkiye’yse sekiz basamak gerileyerek 112’nci oldu.

Finlandiya ve İskandinav ülkeleri listede artık zirveyi bırakmıyor ama beşinci kez üst üste birinci olan Finlandiya bu yıl arayı daha da açtı.

İlk 20

  1. Finlandiya
  2. Danimarka
  3. İzlanda
  4. İsviçre
  5. Hollanda
  6. Lüksemburg
  7. İsveç
  8. Norveç
  9. İsrail
  10. Yeni Zelanda
  11. Avusturya
  12. Avustralya
  13. İrlanda
  14. Almanya
  15. Kanada
  16. ABD
  17. Britanya
  18. Çekya
  19. Belçika
  20. Fransa

Geçen yıl beşinci olan Kanada, 10 sıra geriye gitti. Fransa yirminci olarak şu ana kadarki en iyi sıralamasını elde etti.

Türkiye geriledi

Değerlendirmede ülkelerin kişi başına düşen gelir, alım gücü, sosyal haklar, özgürlükler gibi kriterlerin baz alındığı listede Türkiye sekiz basamak gerileyerek 112’nci oldu.

Son 10

137. Zambiya

138. Malawi

139. Tanzanya

140. Sierra Leone

141. Lesotho

142. Botswana

143. Ruanda

144. Zimbabve

145. Lübnan

146. Afganistan

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