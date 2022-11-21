Akşam Postası / 21 Kasım 2022

Karkamış’a roketli saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı, YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine beş roketle saldırdığını bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İkisi ağır altı kişi de yaralı.

Erdoğan’dan kara harekatı sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak’ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla ilgili ”Bununla sınırlı kalması söz konusu değil. Ne kadarlık gücün kara kuvvetlerinden katılması gerekir, kararı verilir, adım atarız” dedi.

Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretini erteledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23-26 Kasım’da planlanan Almanya ziyareti ve 3 Aralık’taki ‘kalkınma planı’ açıklamasını erteledi.

Emekli amiralden Demirtaş yorumu: Türkiye için şans

Emekli amiral Türker Ertürk, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Türkiye için bir şans olduğunu söyledi.

Mısır’a göre ‘bu daha başlangıç’: İlişkiler gelişecek

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dokuz yıldır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin el sıkışmasının ‘ikili ilişkilerin geliştirilmesinin başlangıcı’ olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya ‘şerefsiz’ davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için “Şerefsiz” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 200 bin TL’lik dava açtı.

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı: Üç ölü, sekiz yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu üç kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı. Minibüs sürücüsü Aykut Bektaş tutuklandı.

KKM ve kriptodan çıkan hücum etti: Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı tarihte ilk kez 3 milyonu geçti ve neredeyse her gün binlerce yeni hesap açılıyor. Yüksek enflasyon ve yatay seyreden kurda KKM’den ve kayıp yaşatan kripto dünyasından çıkan yatırımcının da yeni adresi borsa oldu.

İranlı futbolcu ve taraftarlardan İngiltere maçında molla rejimi protestosu

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda İran milli takımı futbolcu ve taraftarları, molla rejimini protesto etti. İranlı futbolcular, bugün oynanan İngiltere maçında milli marşı okumazken, taraftarlar da ‘kadın, yaşam, özgürlük’ yazılı İngilizce dövizlerle tepki gösterdi.

Konuşulan fotoğraf: Messi ve Ronaldo Louis Vuitton reklamında kimi taklit etti?

Messi ve Ronaldo Louis Vuitton’un reklam kampanyası için bir araya gelip satranç oynadı. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığı fotoğrafı mercek altına aldık.

FIFA’nın tehdidi Avrupalı takımları vazgeçirdi: Gökkuşağı bandı takmayacaklar

Bazı Avrupalı ülkelerin kaptanları Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki maçlarda insan hakları ihlallerini protesto etmek için gökkuşağı renkli ‘OneLove’ kol bandı takmayı planlıyordu. Avrupalı takımlar, FIFA’nın tehdidinden sonra geri adım attı.

Cem Yılmaz’a ‘Erşan Kuneri’ dizisinden suç duyurusu: Gerekçe içki ve sigaraya özendirmesi

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisinde ‘alkol ve sigarayı özendirdiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.