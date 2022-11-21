KKM ve kriptodan çıkan hücum etti: Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı tarihte ilk kez 3 milyonu geçti ve neredeyse her gün binlerce yeni hesap açılıyor. Yüksek enflasyon ve yatay seyreden kurda KKM’den ve kayıp yaşatan kripto dünyasından çıkan yatırımcının da yeni adresi borsa oldu.

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Yüksek enflasyon ve düşük faiz politikası yatırımcıları tasarrufları için getiri arayışına itiyor.

Böylesine bir ortamda hükümetin uygulamaya aldığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine yeni girişler neredeyse durma noktasına geldi. Sisteme yeni girenlerin kazanç oranları ilk aylardakinden düşük seyrediyor. Bu, KKM’den çıkanların borsaya koşmasına neden oldu.

Diğer yandan Türkiye’de ilgi gören kripto piyasalarında da son aylarda sert düşüşler yaşanıyor. Özellikle geçen yıl kasımda 67 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin’in şimdi 16 bin dolarlara kadar gerilemesi ve bazı kripto paralarda yatırımcıların büyük zararlar etmesi piyasadan çıkışı hızlandırdı.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre Borsa İstanbul’da portföy büyüklüğü artışında 45-54 yaş aralığı öne çıkarken, rekorların üst üste yaşandığı ağustos-ekim döneminde 25-39 yaş aralığı portföy artışında ilk sırayı alan yaş dilimi olduğunu göstermesi de kriptodan çıkan paranın da borsaya girdiğini gösteriyor.

DenizYatırım Strateji ve Araştırma Bölüm Müdürü Orkun Gödek, konuyla ilgili ”KKM dönüşlerindeki lira likiditesinin de nispeten yatay seyreden kur karşısında BİST’e yönelmesi yabancı yatırımcı oranının yüzde 29’lara gerilediği tarihi düşük seviyeler ortamında yerli kanalından taze likiditenin kaynağı olduğunu görüyoruz” dedi.