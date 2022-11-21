Sisi fotoğrafını gören Akit yazarı yıkıldı ama Erdoğan’a kıyamadı

AKP iktidarına yakın gazetelerden Yeni Akit’in yazıişleri müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle el sıkışması karşısında ‘yıkıldığını‘ yazdı. Erdoğan’ın verdiği bu fotoğrafı eleştiren Karahasanoğlu, devamında ‘dokuz yıl direndiği’ için övdü.

Erdoğan, Sisi’yle el sıkıştı (AA)

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle göreve gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

Erdoğan, yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Sisi’yle Katar’da düzenlenen Dünya Kupası açılışında el sıkışmıştı.

AKP yanlısı gazetelerden Yeni Akit’in yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Erdoğan ve Sisi’nin el sıkıştığı fotoğrafı görünce ‘yıkıldığını’ kaydetti: “Ben o fotoğrafı görünce yıkıldım.. Tüm dünya Müslümanları adına yıkıldım.. Seçilmiş bir cumhurbaşkanlarına sahip çıkamayan Müslümanlar adına yıkıldım.. Erdoğan’ın dokuz yıllık direnişinin sonunu getirememesine üzüldüm, yıkıldım..”

‘Erdoğan’ı mecbur bıraktık’

Başkaları eleştirmeden kendisini eleştireceğini belirten yazar şöyle devam etti: “Yazıklar olsun bizlere. Ki Mursi hakkında, darbecilerin mahkemesinin verdiği idam kararı gününde, ‘Mısır’da Mursi için verilen idam kararına tepkisiz kalındı. ‘AB’de idam yasak’ diyorlar. AB’de idam yasaksa ey AB üyesi ülkeler neden sesinizi çıkarmıyorsunuz, neden konuşmuyorsunuz? Öznesi olmayan açıklamalar yapılıyor. ’İdam kararı doğru değil’ şeklinde. Ortada bir özne var. ‘Yüzde 52 oyla seçilmiş Mursi. Niye bu yönde açıklama yapmıyorsunuz?’ diyen Erdoğan’a, bugün Sisi ile fotoğraf verme mecburiyetinde bıraktık..”

Daha sonra Erdoğan’ı övmeye devam eden Karahasanoğlu, dokuz yıl Sisi’yle arasına mesafe koymasından dem vurdu. Karahasanoğlu, yazısını şöyle devam ettirdi: “Dokuz yıl direnen Erdoğan’a, ‘keşke’ diye başlayan cümlelerle gönül koysak da.. Riyakarlık yapıp.. Ahlaksızlık yapıp, ‘Ülkeler arasında dostluk yoktur, menfaat vardır’ diyen ilkesizlere/sahtekarlara da saha açmamamız lazım.. Erdoğan dokuz yıl direndi. (…) Ama gücümüz yetmedi.. Gücümüz yetmediğini söyleyelim..”