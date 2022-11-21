Emekli amiralden Demirtaş yorumu: Türkiye için şans

Emekli amiral Türker Ertürk, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Türkiye için bir şans olduğunu söyledi.

Ertürk, HDP’nin Türkiye partisi olma yolunda yöneticilerine büyük sorumluluk düştüğünü kaydederek, “Biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye’nin partisi olma yolunda adım atsınlar” dedi.

Emekli amiral Ertürk’e göre Demirtaş, Türkiye için bir şans. (Fotoğraf: Reuters/Youtube)

Ertürk, Halk TV’de katıldığı programda Demirtaş’ın Türkiye için bir şans olduğunu, ‘HDP’nin Türkiye partisi olma yolunda’ büyük katkılarının olduğunu belirterek, ‘kendilerine’ düşen sorumluluğun da yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ertürk, şunları söyledi:

*Demirtaş’ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. Demirtaş niye şans Türkiye için, HDP’nin Türkiye’nin partisi olma yolunda ciddi hamleler yaptı. Bundan sonra da yapabilir, bunun emarelerini görüyorum.

‘Biz de adım atmalıyız’

*Biz halk olarak zaten HDP’nin Türkiye partisi olmasını istiyoruz. Tabii ki Demirtaş’a, HDP’nin yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor ama bize de düşüyor. Biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye’nin partisi olma yolunda adım atsınlar.

‘Belirleyici Demirtaş’

*Ama AKP iktidarı bu şansı yok etmeye çalışıyor. Ne için? Çünkü bugün Kürt oyları üzerinde belirleyici olan Demirtaş.

*Ben bölgeyi gezerken bunu gözlemlemiş biri olarak söylüyorum, sadece okuduklarıma dayanarak değil. Seçim kazanabilmek için (PKK lideri Abdullah) Öcalan’la, artık Kürt oylarında belirleyici olma özelliğini kaybetmiş Kandil’le, şimdi de PYD’yle, bir şekilde üçlü kıskaçla Demirtaş’ı itibarsızlaştırmaya çalışılıyor.

*(İktidar) Bir şekilde bu işe ABD’yi de dahil ederek Kürt oylarını mobilize etmeye çalışıyor.