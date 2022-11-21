FIFA’nın tehdidi Avrupalı takımları vazgeçirdi: Gökkuşağı bandı takmayacaklar

Bazı Avrupalı ülkelerin kaptanları Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki maçlarda insan hakları ihlallerini protesto etmek için gökkuşağı renkli ‘OneLove’ kol bandı takmayı planlıyordu. Avrupalı takımlar, FIFA’nın tehdidinden sonra geri adım attı.

İngiltere’nin kaptanı Harry Kane gökkuşağı renkli OneLove kol bandıyla. (Fotoğraf: Reuters)

Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakkı ihlalleri, eşcinseller konusundaki olumsuz tutumu, göçmen işçilere yapılan kötü muamele gibi gerekçeler nedeniyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimleri eleştirmişti.

Bazı Avrupalı takımlar, Katar’daki insan hakkı ihlallerini protesto etmek için, kaptanlarının gökkuşağı rengindeki ‘OneLove’ kol bandı takacağını duyurmuştu.

BBC’nin aktardığına göre FIFA, bu karardan sonra Avrupalı takımların federasyonlarıyla toplantı düzenledi. FIFA, para cezası, kaptanların doğrudan sarı kart görmesi ve çeşitli sportif yaptırımlarla Avrupalı takımları tehdit etti.

Avrupalı takımlarsa, FIFA’nın tehdidinden sonra geri adım atarak gökkuşağı renkli kol bandı takmayacaklarını açıkladı.

Avrupalı takımlar, para cezası gibi yaptırımları göze aldıklarını ama oyuncularını kişisel olarak yaptırımların hedefi haline getiremeyeceklerini söyledi. Bundan dolayı takımlar, FIFA’nın onaylamadığı bandı takmayacaklarını duyurdu.

Sky News’in aktardığına göre önceden bandı takacağını, şimdiyse takmayacağını söyleyen ülkeler şöyle: İngiltere, Galler, Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda, İsviçre.

İngiltere ve Galler, Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarına bugün çıkacak. İngiltere İran’la, Galler ABD’yle oynayacak.