Fahrettin Koca: Kaza yapan tiyatroculardan durumu ağır olan kimse yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya’da trafik kazası geçiren tiyatro oyuncularının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın olay yerinde öldüğü kazadan kurtulan sekiz yaralının tedavilerinin sürdüğünü aktardı.

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‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten’in de yer aldığı sekiz kişi de yaralanmıştı.

Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Sergen Deveci’nin Samsun’a götürüldüğü öğrenilmişti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Yaralıların arasında durumu ağır olan kimsenin bulunmadığını söyleyen Koca, şunları kaydetti:

“Dün gece Amasya Merzifon’da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı.

Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum.”