Tam liste: Yandaş gazeteler Erdoğan-Sisi buluşmasını nasıl gördü?

AKP’ye yakın gazeteler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle el sıkışmasını ya görmedi ya da ‘normalleştirdi.’

Erdoğan, Sisi’ye Katar’da kavuştu (AA)

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

Erdoğan, yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Sisi’yle Katar’da düzenlenen Dünya Kupası açılışında el sıkışmıştı.

Erdoğan’la birlikte Sisi karşıtlığında zirve yapan iktidar yanlısı gazeteler, bu görüşmeyle şaşkına döndü. Kimi gazeteler bu görüşmeye manşet sayfasında hiç yer vermezken kimisi de ‘normal’ bir görüşme gibi sundu.

Yandaşlar, görüşmeyi şöyle gördü;

*Sabah, el sıkışmayı ‘Türkiye ve Mısır arasındaki ilk normalleşme adımı’ olarak aktardı.

Sabah

*Sabah’la aynı holdinge ait Akşam gazetesi de ‘Emir, Sisi’yi Erdoğan’la buluşturdu’ diye ilk sayfadan haberi verdi.

Akşam

*Türkiye gazetesi, Erdoğan’ın Katar ziyaretini ön sayfadan verirken, Sisi’yle görüşmesine burada yer vermedi.

Türkiye

*Yenişafak gazetesi, Erdoğan’ın ne Katar’da olması ne de Sisi’yle görüşmesi hakkında manşet sayfasından bir bilgi verdi.

*Her fırsatta Sisi’yi sert sözlerle hedef alan ve her haberinde ‘darbeci’ vurgusu AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesini bu görüşme yumuşattı. Gazete Erdoğan ve Sisi’nin tokalaşmasını, ‘Mısır ile buzları eriten görüşme’ diye duyurdu. Yeni Akit’in yazıişleri müdürü Ali Karahasanoğlu, Erdoğan’ın Sisi’yle el sıkışması karşısında ‘yıkıldığını‘ yazdı. Erdoğan’ın verdiği bu fotoğrafı eleştiren Karahasanoğlu, devamında ‘dokuz yıl direndiği’ için övdü.

Yeni Akit

*AKP’ye yakın bir diğer gazete Milat da, söz konusu görüşme hakkında manşetten hiç haber aktarmadı.

*Milat gibi Takvim gazetesi de görüşmeyi manşette görmezden geldi.

*İktidara yakın Demirören Grubu’na ait Hürriyet gazetesi, Görüşmeyi ‘İlk temas’ olarak sunarken, gazetenin yazarı Abdulkadir Selvi, yazısının başlığını “Dünya Kupası’ndan Sisi ve sınır ötesi operasyon kulisleri” diyerek attı, fakat herhangi bir bilgi vermedi. Selvi, Erdoğan’a bu konudaki soruyu uçakta soracağını yazdı.

Hürriyet

*Demirören grubuna ait bir diğer gazete Milliyet, görüşmeyi ‘Tarihi toklaşma’ olarak birinci sayfadan verdi.