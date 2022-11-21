Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretini erteledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23-26 Kasım’da planlanan Almanya ziyareti ve 3 Aralık’taki ‘kalkınma planı’ açıklamasını erteledi.

Diken’in edindiği bilgiye göre erteleme nedeni ‘altılı masa’ çalışmaları.

Kılıçdaroğlu Almanya ve ‘kalkınma planı’ programını erteledi. (Fotoğraf: Twitter)

ABD ve Britanya’yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun, 23-26 Kasım’da Almanya’ya gideceği açıklanmıştı. Bu ziyaretinin ardından 3 Aralık’ta ‘kalkınma planını’ açıklayacağı belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu ‘altılı masa’nın 28 Kasım’daki toplantısı ve öncesinde komisyonların çalışmaları nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi.

28 Kasım toplantısı öncesi ev sahibi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bu hafta liderler turuna çıkacak.

Uysal, 22 Kasım Salı günü 14:00’te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

23 Kasım Çarşamba günü saat 13:00’te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15:00’te Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve 17:00’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la bir araya gelecek. Uysal son olarak 25 Kasım Cuma günü 14:00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek.

28 Kasım’daki toplantıda ‘altılı masa’nın anayasa değişikliği maddeleri ve gerekçeleri kamuoyuna açıklanacak. Ayrıca kurulan komisyonların çalışmaları ele alınacak.