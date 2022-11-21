Akşener’den Soylu’ya 5 kuruşluk dava

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, ‘kişilik haklarına saldırdığı’ gerekçesiyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın hazırladığı dava dilekçesinde, Soylu’nun Akşener hakkında söylediği ve tazminat talebine konu edilen açıklamaları tarihleriyle birlikte sıralandı.

ANKA’nın haberine göre, 5 kuruş talep edilen Soylu’nun açıklamaları şöyle:

14 Mart 2019- “Bir tarafta FETÖ’nün kumpasında olacaksın… Attığın adıma, söylediğin söze dikkat et. Bu ülkenin geleceğini kimlere teslim etmek istediğini söylerim.”

23 Mart 2019- “FETÖ ve Kandil’le sözleşme imzaladı.”

29 Mart 2019- “Ben İçişleri bakanıyım, bir şey söylüyorsam belgeleriyle beraber söylüyorum. 29 tanesinin bal gibi PKK’yla ilgisi var.”

30 Ekim 2019- “PKK’yla HDP arasında dans etme ustasısın.”

30 Mart 2022- “Yapmak istediği şey, bir FETÖ senaryosu. Gaziantep’teki captagonculardan kurtulamamış.“

28 Temmuz 2022- “Stajyer bakanlığın döneminde captagonu iyi bilirdin.”

13 Kasım 2022- “PKK, HDP ve Meral Akşener’in patronu ABD.”