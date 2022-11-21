Akşener’den Erdoğan’a ‘gözden geçirme’ yanıtı: Yanımdakiler fevkalade sağlam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Akşener’in kendisini ve yanındakileri gözden geçirmesinde fayda var” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a danışmanlarıyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi: “Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl?”

Fotoğraf: Twitter

Geçen hafta Erdoğan, İYİ Parti’yle ilgili “Bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu altılı masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” demişti.

Akşener’in yanıtıysa ”Kumar masasında olmayız” olmuştu.

Katar dönüşü uçakta iktidara yakın medyaya konuşan Erdoğan, Akşener’e çağrısını yinelemişti: “‘Cumhur ittifakı’nın attığı adımı nasıl kumarla özdeş hale getirmek istersin. Sayın Akşener’in kendisini ve yanındakileri gözden geçirmesinde fayda var.”

Akşener’se Twitter’dan danışmanlarıyla gülümsediği bir fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı: “Sayın Erdoğan tavsiyeni dikkate aldım, yanımdakilere şöyle bir baktım…Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl?”