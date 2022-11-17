Erdoğan’ın daveti Akşener’i güldürdü: Yaptığı zikzaklara alıştık

İYİ Parti Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisine ’masadan kalkma’ çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a İzmir’den yanıt verdi: “Yaptığı zikzaklara alıştık.”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir’de iş kadınları ile buluştu (AA)

G20 Zirvesi için gittiği Endonezya’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İYİ Parti’yle ilgili “Bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu altılı masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” demişti.

Akşener, buna temaslar için gittiği İzmir’den yanıt verdi.

Bir gazetecinin konu hakkındaki sorusunu gülerek yanıtlayan Akşener şunları kaydetti:

*Erdoğan anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içerisinde. Dolayısıyla da her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya gayret ediyor. Geçen hafta HDP ile son derece neşeli bir görüşme yaptılar. Daha sonra tutuklu sanık olan Selahattin Demirtaş özel jetle ailesini görmeye gitti. Böyle bir resim burada duruyor.

*Bu sabah uyanmış böyle bir çözüm bulabilirim diye düşünmüş herhalde. Bu defa de her zaman yaptığı gibi HDP üzerinden bizi dürtmeye kalkışmış. Ama biz bugüne kadar Erdoğan’ın yaptığı zikzaklara alıştık. Masaya oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri, teröriste terörist diyemeyenle aynı yerde duranlar kendileri ama iş zora düştüğü zaman yerli ve milli ilan edilen biziz.

*Biz sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017’de yapılan ve bugünkü ucube sistemi getiren referandumda çok net ve açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. Çizgisinde hiç kırıklık olmayan dün neyi savunduysa bugün de onu savunan bir siyasi partiyiz.

*Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık. Olmayız.