Mısır’a göre ‘bu daha başlangıç’: İlişkiler gelişecek

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dokuz yıldır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin el sıkışmasının ‘ikili ilişkilerin geliştirilmesinin başlangıcı’ olduğunu belirtti.

Erdoğan ve Sisi el sıkıştı. (Fotoğraf: AA)

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

İkili dün, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın, bugün yayımladığı açıklamada, ikilinin yakınlaşması değerlendirildi.

Açıklamada şunlar dendi: “İki taraf, iki ülke ve halklarının paylaştığı derin tarihsel bağların altını çizdi. Bu karşılaşma, onaylandığı gibi ikili ilişkilerin geliştirilmesinin başlangıcı olacaktır.”

Erdoğan, bugün Katar dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Mısır’la ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili “Temennim odur ki önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi noktaya taşıyalım istiyoruz” dedi.

Erdoğan ayrıca şunları dedi: “Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız.”