Konuşulan fotoğraf: Messi ve Ronaldo Louis Vuitton reklamında kimi taklit etti?

Messi ve Ronaldo Louis Vuitton’un reklam kampanyası için bir araya gelip satranç oynadı. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığı fotoğrafı mercek altına aldık.

Lionel Messi, 35 yaşında, Arjantinli. Futbolun yaşayan en iyi ‘sol ayağı’. Cristiano Ronaldo, 37 yaşında, Portekizli. İnsanüstü bir efor ve mükemmel bir teknikle adeta gol makinesi.

İki büyük futbolcu, Fransız lüks moda markası Louis Vuitton’un reklam kampanyası için bir araya geldi.

Dünyanın en iyi moda ve portre fotoğrafçılarından Annie Leibowitz’in çektiği fotoğrafta Messi ve Ronaldo’yu markanın köklerinin dayandığı dama desenli bavulun üstünde satranç oynarken görüyoruz.

Seçilen, ışık, kompozisyon, poz… Her detayıyla ince ince uğraşılmış karede satranç taşlarının rastgele dizildiğini düşünmek hata olur.

Fotoğrafta görülen taş dizimi, gerçek bir maçtan alınmış.

2017’de düzenlenen Norveç Kupası’dan dünya şampiyonu Magnus Carlsen ve yine günümüzün en iyi oyuncularından Hikaru Nakamura karşılaşmıştı. Karşılaşmada fotoğraftaki pozisyon oluştu.

Nakamura, oyunun bir bölümünde piyon feda ederek taş olarak geri düşse de konum olarak daha aktif bir oyunu tercih etti. Carlsen’se birkaç hamle kaçırdı.

Oyunun sonuna girerken Carlsen, taş olarak üstündü. Nakamura, oyun sonunda piyonun üstüne bu sefer at feda etti. (Maçı buradan izleyebilirsiniz).

Carlsen, atı aldı. Aslında almak zorundaydı yoksa daha kötü bir pozisyona düşecekti.

Carlsen, taş olarak daha da öne geçmişti ama şahı sıkışmıştı. Nakamura, pozisyon olarak öndeydi ama Carlsen’i mat edecek durumda değildi.

Nakamura, sürekli şah çekerek aynı konumdan üç defa oluşmasını sağladı. Taraflar, bunun üzerine maçı berabere bitirdi.

Peki satranç tarihinde önemli yüzlerce pozisyon varken neden bu seçildi?

Carlsen’le Nakamura arasındaki rekabet Ronaldo ve Messi’nin rekabetine benziyor. Carlsen, beş defa dünya satranç şampiyonluğunu kazandı. Nakamura’nın dünya şampiyonluğu yok ama Nakamura, yıldırım satrancında Carlsen’in önünde.

Ayrıca, özellikle hızlı ve yıldırım satrancında Nakamura, Carlsen’in en büyük rakibi olarak görülüyor.

Hala da kimin daha iyi olduğu tartışılıyor, aynı Messi ve Ronaldo’da olduğu gibi. Bu yüzden, Ronaldo’yla Messi’nin, Nakamura ve Carlsen’in oynadığı maçta oluşan bir pozisyonda fotoğraf çektirmesi önemli.

Ek olarak, fotoğraftaki pozisyonun olduğu maç berabere bitti. Buradan da en iyiler arasında kimin daha iyi olduğu konusunda tartışmanın bir faydası olmadığı sonucu çıkabilir.

Ufak bir yanlışlık

Bu arada eklemek de fayda var, Messi ve Ronaldo’nun oynadığı tahta, kurallara uygun bir tahta değil. Satranç tahtaları 8×8 kareli alandan oluşur ama fotoğrafta daha fazla kare var. Örneğin, Ronaldo’nun şahının arkasında iki satır daha var ama gerçek maçta şah, son yatayda. Yine de, pozisyonun hangi maçtan alındığı anlaşılıyor.

Carlsen ve Nakamura’nın fotoğrafa yönelik yorumları

Carlsen’in antrenörü Peter Heine Nielsen, fotoğrafı alıntılayıp Carlsen’le Nakamura’nın maçını paylaştı. Carlsen de bunu alıntılayarak “Zamanımızın en büyük ikinci rekabeti, en büyüğünü taklit ediyor” dedi.

Second greatest rivalry of our time mimicking the greatest https://t.co/9ncVVgUnzs — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 19, 2022

Nakamura da, Louis Vuitton’un paylaşımının altına “Ben de bu pozisyon bana nereden tanıdık geliyor diyordum” diye yazdı.